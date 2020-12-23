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Sadık Gardiyanoğlu: "UBP'nin Özgürgün'e itibarını iade etme mecburiyeti var"

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UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Özgürgün’ün UBP ile ilgili sitemlerinde haklı olduğunu belirterek, UBP’nin Özgürgün’e itibarını iade etme mecburiyeti olduğunu söyledi.
Sadık Gardiyanoğlu: "UBP'nin Özgürgün'e itibarını iade etme mecburiyeti var"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT Canlı Yayınında UBP, hükümet ve diğer iç gelişmelerle ilgili Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Hüseyin Özgürgün’ün istifasının reddedilmesi ile ilgili eleştirilerin anlamsız olduğunu belirten Gardiyanoğlu, CTPli Abbas Sınay’ın oylamasını hatırlattı. Özgürgün’ün UBP ile ilgili sitemlerinde haklı olduğunu belirten Gardiyanoğlu, UBP’nin Özgürgün’e itibarını iade etmesi mecburiyeti olduğunu söyledi.

UBP’nin, Ekim’de olması beklenen erken seçim öncesinde kurultaya gideceğine işaret eden Gardiyanoğlu, ”Haziranda bir seçim olacaksa, UBP kurultayı seçimden sonra ve en geç ekim ayında yapılır. Yasa ve tüzük bunu emreder” dedi. Gardiyanoğlu, ”Hükümet icraat olmalı, seçim hükümeti değil” diye ekledi.

UBP’de Genel Sekreterlik için adının geçtiğinin anımsatılması üzerine Sadık Gardiyanoğlu, ”Ben hayatımda UBP’de görev talep etmedim. Verilen görevi yapmakla yükümlü oldum. Şimdi de bir görev talebim yok. Eğer üst yönetim, parti meclisi, büyüklerimiz aday olman gerekir, bu görevi yapman gerekir derse, şartlar da oluşursa neden olmasın…” yanıtı verdi.

Kaynak: Bayrak Radyo Televizyon (BRT)

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