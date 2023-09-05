Sadık Gardiyanoğlu: Yasalar günün şartlarına uygun güncellenmeli

ardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerde ve kurumlarda ciddi bir personel eksikliği olduğuna ifade ederek, bakanlığın 1990’lu yıllardan kalan yasalarla yönetildiğini ve yasaların günün şartlarına uygun olarak güncelenmesinin e

Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerde ve kurumlarda ciddi bir personel eksikliği olduğuna ifade ederek, bakanlığın 1990’lu yıllardan kalan yasalarla yönetildiğini ve yasaların günün şartlarına uygun olarak güncelenmesinin elzem olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Sendika Başkanı Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, çalışma hayatında yaşanan sıkıntıları Gardiyanoğlu’na aktarmak istediklerini ifade etti.

Bakanlığa bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda aylardır yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi için Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek isteyen Serdaroğlu, kurumda yaşanan anne eksikliğinden dolayı çocukların mağdur olduğunu ve annelerin iş verimliliğinin düştüğünü söyledi.

Toplu iş sözleşmelerinin ve iş yasalarının değiştirilmesini öngören maddelerin KKTC-TC arasında imzalanan Mali İşbirliği Protokolü’nde yer almasının kendilerini rahatsız ettiğini kaydeden Serdaroğlu, çalışma hayatına yönelik yapılacak yasal değişikliklerin sendikalarla istişare içinde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Devlet okullarında görevli hademelerin son üç aydır ücretlerini alamadığını ve işlerini kaybettiğini anımsatan Serdaroğlu, üyelerinin yaşadığı mağduriyetin Sendikalar Mukayettliği ile Çalışma Dairesi’nin bilgisinde olduğunu söyledi. Gerek taşeron şirket gerekse Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde hademelere hiçbir çözüm odaklı destek sağlanmadığını belirten Serdaroğlu, okullar açılmadan önce ihaleye çıkılacaksa; iş barışının sağlanması açısından sendikayla birlikte yapılacak iş sözleşmesine göre ihale yapılmasının en sağlıklı olacağını dile getirdi ve sorunun çözümü konusunda Gardiyanoğlu’ndan katkı istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da KAMU-İŞ sendikasının ziyaretinden büyük onur duyduğunu belirtti. Devlet okullarındaki hademelerin yaşadığı mağduriyet ile ilgili Sendikalar Mukayyidi’nden İtiraz Kurulu ve mahkeme süreci hakkında rapor istediğini ifade eden Gardiyanoğlu, çalışma hayatı ile ilgili yapılacak tüm düzenlemelerde ortak paydasının sendikalar olacağını ve sendikalarla birlikte istişare içinde hareket etmeye her zaman öncelik vereceğini söyledi.

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda dört annenin çarşamba gününden itibaren göreve başlayacağı müjdesini de veren Gardiyanoğlu, devletin koruması altındaki çocuklara kendi evlatlarıymış gibi bakan yuva annelerine özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerde ve kurumlarda ciddi bir personel eksikliği olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, bakanlığın 1990’lu yıllardan kalan yasalarla yönetildiğini ve yasaların günün şartlarına uygun olarak güncelenmesinin elzem olduğunu söyledi.

Huzurevi, engelli rehabilitasyon merkezleri ve çocuk yuvasının Sosyal Hizmetler Dairesi çatısı altında bulunduğuna ve bu kurumlarda en büyük sıkıntının personel eksikliği olduğuna değinen Gardiyanoğlu, söz konusu yasalar yapıldığındaki nüfusun ve sosyal şartların değiştiğine dikkat çekti.

Gardiyanoğlu; bakanlığı, personeli ve personelin çalışma hakları ile ilgili her türlü görüşe, öneriye ve işbirliğine hazır olduğunu kaydederek KAMU-İŞ sendikası ile birlikte uyum içinde çalışacaklarına inanç belirtti.