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Sadıkoğlu 2 market tedbir için kapatıldı

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Sadıkoğlu 2 market tedbir için kapatıldı
Sadıkoğlu 2 market tedbir için kapatıldı

İskele Belediyesi, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, katıldığı bir TV programında ‘İskele’de 2 yeni pozitif vaka var’ açıklamasının hemen ardından harekete geçti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu vakit kaybetmeden Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’nde oluşturulan kriz masasındaki toplantıya katıldı.
Başkan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Polis Müdürü Hüseyin Karagil, Kemal Deniz Dana, Doktor Mehmet Şenol ile bölgede görevli doktorların katıldığı ve gece geç saatlere kadar süren toplantının ardından durum değerlendirmesi yaptı.

İskele’de 2 kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının hemen ardından vakit kaybetmeden birinci dereceden temaslıları ile irtibata geçildiğini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gece tam sokağa çıkma yasağının avantajından faydalanarak temaslılara anında ulaşıldığını söyledi. 21 kişinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gönderildiğini ve gece 21 kişiye yapılan hızlı testin sonucunun negatif çıktığını belirten Başkan Sadıkoğlu ancak kesin sonuca gün içinde varılacağını söyledi.

SADIKOĞLU: “21 KİŞİ EVLERİNDE KARANTİNADA, İHTİYAÇLARI BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK”
21 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, birebir yakın temasta olan kişilerin bir kısmının Girne’de ki bir karantina oteline götürüldüğünü, diğerlerinin ise tedbir amaçlı evlerinde karantina altında olduklarını ifade etti. İskele Belediye Başkanı, ev karantinasında olan söz konusu kişilerin dışarıya çıkmasının önüne geçmek için ihtiyaçlarının karantina süresince İskele Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

SADIKOĞLU: “EVİNİZDEYSENİZ VE SOKAĞA ÇIKMIYORSANIZ ENDİŞELENMEYE GEREK YOK”
SADIKOĞLU: “ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ”
Özelde İskele ve köylerinde yaşayan genelde ise tüm ada halkına seslenen İskele Belediye Başkanı, asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Asılsız haberlerin halkı paniğe sürüklediğinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamaların birinci ağızdan yani Sağlık Bakanlığı’ndan takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Evinizdeyseniz ve acil bir durum gerekmedikçe sokağa çıkmıyorsanız endişelenmeye gerek yok diyen Başkan Sadıkoğlu, Covid-19 salgın zincirini kırmak için Şimdi her zamankinden daha çok ‘ben’ değil ‘biz’ demeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Dünyada küresel salgın olarak adlandırılan koronavirüsünü hala daha çok sayıda insanın ciddiye almadığına da dikkat çeken Sadıkoğlu, alınması gereken kişisel önlemlere işaret etti. Sokağa çıkılmaması uyarısını bir kez daha yineleyen Başkan Sadıkoğlu, acil bir durum için sokağa çıkılmışsa vatandaşların maskesiz ve eldivensiz sokağa çıkmamasını rica etti.

SADIKOĞLU: “SÖZ KONUSU İKİ MARKET TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI”
İskele’de yaşayan iki kişide korona virüsünün görülmesinin hemen ardından temaslılarının kendilerini karantinaya aldığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, gittikleri ya da alışverişlerinin karşılandığı söz konusu 2 marketin de faaliyetinin tedbir amaçlı durdurulduğunu açıkladı.

SADIKOĞLU: “KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE 2. UYARI YAPILMAKSIZIN KAPATMA CEZASI VERİLECEK”
KKTC’de ilk vakanın görülmesinin ardından İskele Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında İskele ve köylerinde gerekli önlemleri aldıklarını da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, dezenfektanlı ilaç ile ilaçlama işleminin devam ettiğini açıkladı. Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde faaliyet gösteren, market ve kasaplara uyarı yazısı gönderildiğini, belediye ekiplerince yapılacak denetimlerde, kurallara uyulmadığı tespit edilen tüm işletmelerin faaliyetlerini, ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın belediye tarafından kapatılacağını da sözlerine ekledi.

SADIKOĞLU: YARDIMLAR PERİYODİK ŞEKİLDE GIDA YARDIMLARIMIZ SÜRÜYOR
Başkan Sadıkoğlu açıklamasının sonunda ise İskele ve köylerinde yaşayan, virüs salgını nedeniyle işssiz kalan, evlerine hiçbir gelir girmeyen vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahipli herkese periyodik bir şekilde gıda yardımının yapıldığını da hatırlattı.

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