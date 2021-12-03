Sadıkoğlu, Ahmet Misbah Demircan İle Görüştü

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katılan, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu ve Müsiad Kıbrıs kurucu başkanı Okyay Sadıkoğlu Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile görüştü.

Travel Turkey İzmir Fuarındaki KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm ve Çevre Bakanlığı standını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan her koşulda KKTC’nin yanında olduklarını ve her türlü desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Okyay Sadıkoğlu ise, “Bu sene Travel Turkey İzmir Turizm Fuarının, Turizm alanında KKTC için olumlu başladığını ve ülke turizminin bu sene verimli geçeceği sinyallerinin alındığını belirtti. Sadıkoğlu Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti ve bir plaket sundu.