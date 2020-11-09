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Sadıkoğlu: “Atatürk, Kıbrıs Türk halkının da yol göstericisi”

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı
Sadıkoğlu: “Atatürk, Kıbrıs Türk halkının da yol göstericisi”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı. Büyük Devlet Adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle anan Sadıkoğlu, Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinin, Kıbrıs Türk halkının da yol göstericisi olduğunu ifade etti.

 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece bir milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirmeyi başarabilen yegâne kişiliktir. Lakin O, ileri görüşlülüğü, barışçıl kimliği, reformları ve siyasetteki vizyonu ile dünyanın saygısını kazanmayı başarmıştır. Bizler de ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıslı Türkler olarak, onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak adına, çalışmaya devam ediyoruz. Bunun içindir ki, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Anavatan Türkiye ile birlikte Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedeflere kararlılıkla yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Ulusuna yön veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Büyük Türk Milleti'nin kurtarıcısı, milli kahraman, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 82. yıldönümünde,  sevgi, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

 

 

 

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