Sadıkoğlu: Atatürk’ün Açtığı Yolda, Gösterdiği Hedefte Yürümeye Ant İçmiş Bir Nesiliz

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı. Büyük Devlet Adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle anan Sadıkoğlu, ‘açtığı yolda, gösterdiği hedefte hiç durmadan yürümeye ant içmiş bir nesil olarak, Ulu Önderimizi saygı ve minnetle anmaya da devam edeceğiz’ dedi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 83. Ölüm yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi: “7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümünde hiç bitmeyen, her geçen gün katlanarak artan sevgi ve saygıyla anıyoruz. Lakin büyük lider; aramızdan bedenen ayrılmış olsa da, O’nun o dâhiyane fikirleri, ilke ve inkılapları her anımızda bizimle beraber olmaya devam ediyor. Açtığı yolda, gösterdiği hedefte hiç durmadan yürümeye ant içmiş bir nesil olarak, Ulu Önderimizi saygı ve minnetle anmaya da devam edeceğiz. Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece bir milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirmeyi başarabilen yegâne bir kişilik olan Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçıl kimliği, reformları ve siyasetteki vizyonu ile dünyanın saygısını da kazanmayı başarmıştır. Bizler de ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıslı Türkler olarak, onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak adına, çalışmaya devam ediyoruz. Bunun içindir ki, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Anavatan Türkiye ile birlikte Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedeflere kararlılıkla yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Ulusuna yön veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Büyük Türk Milleti'nin kurtarıcısı, milli kahraman, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 83. yıldönümünde, sevgi, özlem, minnet ve rahmetle anıyorum.”