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Sadıkoğlu:  Çifte Bayram, Çifte Mutluluk Yaşıyoruz

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu yıl aynı güne denk gelen, Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.
Sadıkoğlu:  Çifte Bayram, Çifte Mutluluk Yaşıyoruz

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu yıl aynı güne denk gelen, Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. Mesajında ‘bu yıl çifte bayram, çifte mutluluk yaşıyoruz’ diyen Başkan Sadıkoğlu, pandeminin son bulduğu, yeniden bir arada kutlanabilecek, nice sağlıklı bayramlarda buluşmayı diledi, selam ve sevgilerini iletti.

 

BAŞKAN SADIKOĞLU HEM 20 TEMMUZ’U HEM DE KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI

Kıbrıs Türk Halkı, bu yıl çifte mutluluk yaşıyor. Lakin Kıbrıs Türk Halkını karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe ve en önemlisi bağımsız bir devlete kavuşmasını sağlayan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı bu yıl Müslüman Alemi için önemli bir yere sahip Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geldi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, bu iki önemli gün dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Sadıkoğlu mesajında Kıbrıs Türk Halkı’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını ve tüm Müslüman aleminin de Mübarek Kurban Bayramını kutladı.

 

SADIKOĞLU:  “20 TEMMUZ, ESARETTEN KURTULDUĞUMUZ GÜN”

Başkan Sadıkoğlu, mesajına ilk olarak Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayarak başladı: “Bu yıl Temmuz ayı, Kıbrıs Türk Halkı için önemli iki bayramı içerisinde barındırıyor. Bunlardan biri Barış ve Özgürlüğümüzün sembolü, 20 Temmuz. Bir diğeri ise Kurban Bayramı.  Anavatan Türkiye’nin etkin ve zamanında müdahalesiyle esaretten kurtulduğumuz gün olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutluyorum.  20 Temmuz, yarım asıra yaklaşan yaşıyla bizlere gurur ve heyecan vermeye devam ediyor. Zira 20 Temmuz tarihi, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahraman Türk Ordusu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri Rum’un insafına terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Harekât ile birlikte bizi karanlıktan aydınlığa çıkaran, özgürlüğümüze kavuşturan, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere, bu uğurda canını hiçe sayan tüm şehitlerimize ve gazilerimize, Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum”

 

SADIKOĞLU: “PANDEMİNİN SON BULDUĞU, BİRBİRİMİZE KAVUŞACAĞIMIZ BAYRAMLAR DİLİYORUM”

İskele Belediye Başkanı mesajının devamında ise Müslüman Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutladı.  “Biz Müslümanlar için önem teşkil eden Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz’a denk geldi. Son iki yıldır pandeminin gölgesinde kutladığımız Kurban Bayramı’nın, hayırlara vesile olmasını diliyorum.  Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan tablo gösteriyor ki, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını henüz bitmiş değil.  Pandemi kurallarına uymayı sürdürmemizde büyük fayda var. Herkes kişisel tedbirini almayı sürdürmeli, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunulmamalı, kişisel temizliğimize özen göstermeli, maske kullanımına devam etmeliyiz. Uzman görüşlerin uyarılarını dikkate alıp, virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığı için aramıza mesafe koymaya devam edelim. Lakin bu kurallara uyduğumuz takdirde güzel günler yakın. Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramını kutluyor, Covid-19 salgınının son bulacağı, birbirimize kavuşacağımız sağlıklı nice güzel bayramlar geçirmeyi diliyorum.”

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