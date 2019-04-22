Sadıkoğlu: “Çocuklar bizlere, geleceğe dair umut veriyor”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Başkan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: “Geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bilinmelidir ki, geleceğimize sahip çıkacak nesil bugünün küçüğü yarının büyüğü çocuklarımızdır. Bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.