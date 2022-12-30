Sadıkoğlu: Çocukların Yeni Yıl Hediyeleri Dağıtıldı

SADIKOĞLU: “İYİ YILLAR ÇOCUKLAR, SİZİN GELECEĞİNİZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

İskele Belediyesi’nin gelenekselleşen yeni yıl hediyeleri, bu yıl da çocuklara ulaştı. Her yıl çocukların sevinçlerine sevinç katmak ve onları mutlu etmek için dağıtılan yeni yıl hediyeleri bugün (30 Aralık) 2022’nin son ders gününde çocuklara verildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da geçtiğimiz hafta gittiği Ötüken Özel Eğitim Okulu’ndaki çocuklar ve bugün gittiği Şehit İlker Karter İlkokulu’nda çocuklarla buluştu, yeni yıl hediyelerini çocuklara verdi. Tüm çocuklara ‘iyi yıllar’ diyen ve sizin geleceğiniz için daha çok çalışacağız diyen Başkan Sadıkoğlu, aileleriyle birlikte sağlıklı nice güzel yıllar geçirmeleri temennisinde bulundu.

SADIKOĞLU, ÖTÜKEN ÖZEL EĞİTİM OKULU VE ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU’NDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören tüm çocuklara hediyelerini ulaştırdı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da geçtiğimiz hafta Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda düzenlenen yeni yıl kutlamasına katıldı burada çocuklarla buluştu, hediyelerini takdim etti. Her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen onlarla gülüp, onlarla eğlenen Başkan Sadıkoğlu, kutlama pastasını da çocuklarla birlikte kesti. Havanın da güzel olmasıyla birlikte okul bahçesinde düzenlenen kutlamada Başkan Sadıkoğlu, verdiği hediyelerle çocukların mutluluğuna mutluluk kattı. Başkan Sadıkoğlu’na Ötüken Özel Eğitim Okulu ziyaretinde İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi de eşlik etti.

SADIKOĞLU: “İYİ YILLAR ÇOCUKLAR, SİZİN GELECEĞİNİZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Sadıkoğlu bugün (30 Aralık) de Şehit İlker Karter İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Bazı sınıfları gezen ve çocuklara hediyelerini veren Başkan Sadıkoğlu, çocuklarla sohbet etme fırsatı da buldu. Tüm çocuklara ‘iyi yıllar’ diyen ve sizin geleceğiniz için daha çok çalışacağız diyen Başkan Sadıkoğlu, aileleriyle birlikte sağlıklı nice güzel yıllar geçirmeleri temennisinde bulundu.

İskele Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak dağıttığı hediyeler, bir kez daha çocukların yüzünü güldürdü. İskele Belediyesi’nin bu yıl ki hediyesi ise yine yaş gruplarına göre değişti. Kreşteki kız çocuklarına bebek, erkek çocuklarına kamyon, Anaokulu’ndaki çocuklara oyun hamurları, ilkokul 1. 2. 3. 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ise kutu (zeka) oyunları hediyeleri verildi. Tüm hediyeler, çocuklar tarafından çok beğenildi.