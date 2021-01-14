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Sadıkoğlu: “Dr. Fazıl Küçük, biz Kıbrıslı türklerin sesiydi”

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Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 37. yılı nedeniyle de mesaj yayınlayan Sadıkoğlu,  Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı için unutulmaz bir lider olduğunu söyledi.
Sadıkoğlu: “Dr. Fazıl Küçük, biz Kıbrıslı türklerin sesiydi”

Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 37. yılı nedeniyle de mesaj yayınlayan Sadıkoğlu,  Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı için unutulmaz bir lider olduğunu söyledi.

 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının hemen ardından ‘bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim’ diyerek ülkesine olan bağlılığını, ülkesine olan sevdasını bizlere ve gelecek nesillere gösteren Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, kaç yıl geçerse geçsin asla unutulamaz.

Nitekim bu sözler O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadelenin ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluğun en güzel kanıtıdır. 'Türküm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine tahammül edemem' sözleriyle de ne kadar millet sevdalısı olduğunu göstermiş, her türlü zorluklara da karşı koyarak kendisini Kıbrıs Türk Halkına adamıştır. Bu sebeptendir k, kaç yıl geçerse geçsin Kıbrıs Türk Halkının gönlünde yaşamaya devam edecektir.  Kıbrıs Türk Halkının varlığı için yıllarca hizmet eden devlet, fikir ve siyaset adamı, değerli insan, Doktor Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak Kıbrıs Türkleri için gurur verici ve vazgeçilmez olmalıdır. Kıbrıs Türk Halkı liderini asla unutmayacaktır. Nitekim o Kıbrıs Türk ‘Halkının Sesi’ ydi. Bu duygu ve düşüncelerle liderimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

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