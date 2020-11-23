Sadıkoğlu: “En yüce ve kutsal görevi yerine getiriyorsunuz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, öğretmenlerin en yüce ve kutsal görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatlarını kaybeden tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet dilerken, emekliye ayrılan öğretmenlere sağlıklı bir ömür, görevinin başındaki öğretmenlere ise şükranlarını sundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: “Doğduğumuz ilk andan itibaren öğrenerek devam eden yaşam sürecimizde, hayatımızın her döneminde, kıymetli öğretmenlerimiz, hiç bitmeyen sabır, azim ve şefkatle yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiriyor, bununla da kalmayıp en yüce ve kutsal görevi yerine getiriyorlar.”

“İSKELE BELEDİYESİ, ÖĞRETMEN VE OKULLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA”

Başkan Sadıkoğlu mesajında Hz. Ali’nin ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözüne de dikkat çekti: “Hz. Ali’ nin bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünde olduğu gibi kıymetli öğretmenlerimize verilmesi gereken kıymetin fazlasıyla bilincindeyiz. Sizlerin daha kaliteli, daha modern ve çağdaş ortamlarda eğitim vermeniz için İskele Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Lakin geçmişten bugüne gerek emekli olan kıymetli öğretmenlerimizin gerekse şimdilerde okullarımızda eğitim veren değerli öğretmenlerimizin okullarında özellikle lojistik anlamda yaşamış oldukları sıkıntıların da farkındayız. İskele Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gücümüzün yettiği kadar, imkanlarımız el verdiği sürece siz kıymetli öğretmenlerimizle bu sıkıntıları aşma kararlılığındayız.”

İskele Belediyesi’nin her yıl Öğretmenler Günü dolayısı ile İskele ve köylerinde öğretmenlik yapan ve emekliye ayrılmış tüm öğretmenlerin onuruna verdiği ve bu vesile ile tüm öğretmenlerle bir araya gelmelerine olanak sağlayan yemeği de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, bu yıl pandemi nedeni ile yemeğin düzenlenememesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Mesajının sonunda Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Sadıkoğlu, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatlarını kaybeden tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi, emekli olan öğretmenlere de sağlıklı uzun ömür geçirmelerini temenni etti.