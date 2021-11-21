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Sadıkoğlu: Halk İle Paylaşmaktan Büyük Keyif Alıyoruz

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Sadıkoğlu: Halk İle Paylaşmaktan Büyük Keyif Alıyoruzİskele Belediyesi Halk Plajı’nı görüntüsü kadar lezzetiyle de eşsiz bir yer haline getiren Hurma ağaçları, bu yıl da meyvesini dolu dolu verdi. İskele Belediyesi de dördüncü yılında hurma ağaçlarında
Sadıkoğlu: Halk İle Paylaşmaktan Büyük Keyif Alıyoruz

İskele Belediyesi Halk Plajı’nı görüntüsü kadar lezzetiyle de eşsiz bir yer haline getiren Hurma ağaçları, bu yıl da meyvesini dolu dolu verdi.  İskele Belediyesi de dördüncü yılında hurma ağaçlarından toplanılan hurmaları, istenilen olgunluğa ulaştırdıktan sonra, özel olarak ambalajlayarak halkla paylaştı. İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe önünde dün (20 Kasım) dağıtılan hurmalara 7’den 70’e çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.  İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı açıklamada, hurmaların, İskele Belediyesi tarafından dört yıldır halka dağıtıldığını hatırlattı, hurmaları, halkla paylaşmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.

 

OLGUNLAŞAN HURMALAR ÖZEL PAKETLERE KONULDU

İskele Belediyesi, Halk Plajında bulunan hurmaları toplayarak halkla paylaştı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yürüyüş yolu boyunca bulunan ve geçtiğimiz ay hurma ağaçlarından toplanan ve olgunlaşması için bekletilen hurmalar, üzerinde ‘ İskele Belediyesi’nin ikramıdır’ yazılı özel paketlere konulduktan sonra dün (20 Kasım) İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen 7’den 70’e, yerli ve yabancı çok sayıda kişiye ikram edildi.

 

SADIKOĞLU: “HALK İLE PAYLAŞMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun talimatı üzerine dördüncü yılında da toplanan ve halka, İskele Belediyesi’nin ikramıdır yazılı özel paketlerde dağıtılan hurmalar, vatandaşlar tarafından bir kez daha büyük takdir gördü. Konuyla ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,  İskele Belediyesi tarafından yapılan hurma ikramının paylaşmayı seven bir toplum olmanın küçük bir örneği olduğunu etti, hurmaları halkla paylaşmaktan keyif aldıklarını vurguladı.

 

 

 

 

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