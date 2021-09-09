  • BIST 1.444,360
  • Altın 488,86
  • Dolar 8,4500
  • Euro 9,9800
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne Atanan Kuni’yi Ziyaret Etti

» »
Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne Atanan Kuni’yi Ziyaret Etti
Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne Atanan Kuni’yi Ziyaret Etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 6 Eylül itibarıyla İskele Polis Müdürlüğü görevine başlayan Kasım Kuni’ye doğum günü olan bugün nezaket ziyaretinde bulundu.

iskele-belediyesi-(2)-(1).jpg

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu, . Kuni’ye yeni görevinde başarı dileyerek,  İskele Belediyesi ile İskele Polis Müdürlüğü arasındaki gurur veren iş birliğinin devam etmesini temenni etti. 

Ziyarette İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da yer aldı. 

Göreve geldiği andan itibaren İskele’deki tüm kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdürlüğü ile yürüttükleri gurur veren iş birliğinin de bunların başında geldiğini vurguladı.  

Sadıkoğlu, “İskele yüreğimizin attığı yer. Tabii ki bizler İskele Belediyesi olarak hem İskele Polis Müdürlüğümüz hem de İskele Kaymakamlığımız ile güzel bir ekip kurduk. Ortak kaygımız, ortak gayemiz İskele ve Karpaz bölgesine elimizden gelen katkıyı koymaya çalıştık. Doğduğumuz büyüdüğümüz topraklara, gerekli katkıyı ve hizmeti verebilme adına çalışıyoruz. İskele’miz her şeyiyle; belediyesi, kaymakamlığı, polis müdürlüğü,  esnafı, devlet daireleriyle bir bütündür. Eğer bunların hepsi tamam olursa yaşanabilir bir İskele olur.” dedi.

İskele’de göreve başlamadan önce, İskele Belediyesi ve İskele Belediye Başkanı hakkında güzel duyumlar aldığını ifade eden İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, özellikle İskele Polis Müdürlüğüne yapılan katkılardan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkürlerini sundu.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpaz'da denize girilebilir mi? Çevre Dairesi açıklama yapacak mı?02 Eylül 2021 Perşembe 10:32
  • Karpaz'ı tehdit eden fuel oil deniz dibine çöktü01 Eylül 2021 Çarşamba 09:27
  • İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:55
  • 30 Kişi ve 1 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:46
  • İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden Zamlara Tepki26 Ağustos 2021 Perşembe 16:49
  • Sarıçizmeli, imar planı istiyoruz24 Ağustos 2021 Salı 18:46
  • Karpaz'da Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan22 Ağustos 2021 Pazar 09:54
  • Tatar "Bazı" Yenierenköylülerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:31
  • İskele Belediyesi'nin “Ardahan Seyir Tepe Projesi” Onay Aldı20 Ağustos 2021 Cuma 14:45
  • Şehir Plancıları Odası: Bafra'da doğa tahribatı var!19 Ağustos 2021 Perşembe 22:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti