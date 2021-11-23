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Sadıkoğlu: İskele Yalnızca KKTC’nin Değil Dünyanın da Gözdesi

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İmamoğlu, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Sadıkoğlu: İskele Yalnızca KKTC’nin Değil Dünyanın da Gözdesi

SADIKOĞLU: “İSKELE YALNIZCA KKTC’NİN DEĞİL DÜNYANIN DA GÖZDESİ”

İMAMOĞLU: “KKTC ÇOK İYİ ŞEYLERE LAYIK, NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ”

Türkiye Cumhuriyeti Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Büyükşehir Belediye Başkanları heyetiyle KKTC’ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İskele’yi ziyaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden İmamoğlu, İskele’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Başkan Sadıkoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi. 

İskele hakkında İmamoğlu’na bilgi veren Sadıkoğlu, “Yerelde halkımızla iç içe olmak bize mutluluk veriyor, onların sorunlarına çözüm bulmak son derece önemli” dedi. Sadıkoğlu, belediyeciliğin önemine dikkat çekerek “İskele Belediyesi 3-5 yıl önceye göre adanın en hızlı gelişen ilçesi konumunda. İskele Belediyesi Halk Plajı’mız ve bu plaj üzerinde geliştirdiğimiz projeler sayesinde, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir yer haline geldi. Denizi, kumu, güneşi ve eşsiz sahili 7’den 70’e yerli ve yabancı çok sayıda turisti yaz kış demeden İskele’mize çekmeyi başardı. Bu projelerle birlikte İskele son yıllarda kozmopolit bir bölge oldu.” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, İskele’nin sadece KKTC’nin değil, dünyanın gözdesi olduğunu da belirterek, FORBES dergisinde geçen yıl İskele sahiliyle ilgili çıkan haberi ve İskele’nin dünyanın en iyi sahili seçilmesini hatırlattı. Sadıkoğlu, devam eden imar süreci hakkında da İmamoğlu’na bilgi verdi. 

Yerel yönetimler alanında bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek konuşmasına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İskele’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’de son 5 yılda 7 seçim geçirdiklerini de hatırlatan İmamoğlu, bunun çılgın bir şey olduğunu ve iyi bir şey olmadığını ifade etti. Bir an önce istikrarın yakalanması gerektiğini belirten İmamoğlu, CHP heyetinin de temasları hakkında bilgi verdi. Yerel yönetimler alanında bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, bu yerel dayanışma sürecinin devam edeceğini ifade etti. 

“Bu bir başlangıç” diyen Ekrem İmamoğlu, KKTC’de herkesi ziyaret etmek ve iş birliği içerisinde olmak istediklerini belitti.” Ne yapılabileceğini konuşmak ve tartışmak istiyoruz” diyen İmamoğlu, güzel bir işbirliği olmasını temenni etti. Yıllar önceki 2 yıllık Kıbrıs yaşamından da bahseden İmamoğlu, Kıbrıs’ta iyi anılar biriktirdiğini ve güzel bir ilişki dönemi geçirdiğini de hatırlattı.

Görüşmenin sonunda ise her iki başkan da birbirlerine hediye takdiminde bulundu. 

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