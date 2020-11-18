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Sadıkoğlu "İskele'deki sahil peşkeşi" haberlerinin siyasi amaçlı olduğunu iddia etti!

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Sadıkoğlu "İskele'deki sahil peşkeşi" haberlerinin siyasi amaçlı olduğunu iddia etti!
Sadıkoğlu "İskele'deki sahil peşkeşi" haberlerinin siyasi amaçlı olduğunu iddia etti!

İskele Belediye Başkanı sosyal medyada ve Basın da çıkan habrleri üzerine aldı.

İşte açıklama;

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde yazılı basında ve sosyal medya üzerinden şahsı ve İskele Belediyesi ile ilgili yapılan iddialara yanıt verdi. Söz konusu iddialar siyasi amaç gütmektedir diyen Başkan Sadıkoğlu, iddiaların asılsız olduğuna dikkat çekti.

İddialarda adı geçen parsellerin, İskele Belediyesi’nin bünyesinde bulunan parsellerin içerisinde olmadığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, yapılan yanlış ve spekülatif haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

 

İşte Bakanlar Kurulu kararı

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