Sadıkoğlu: İskele’yi Daha İleriye Taşımak İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 2021’i uğurlayıp 2022’e merhaba demeye sayılı saatler kala bir mesaj yayınladı. Mesajında, yeni yılın; ülkemiz ve tüm insanlığa sağlığın yanı sıra mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti, İskele’yi daha ileriye taşımak için mücadelelerinin süreceğinin altını çizdi. Başkan Sadıkoğlu, İskele’den Bahçeler’e ,Topçuköy’den Ardahan’a, Yarköy’den Turnalar’a, Ergazi’den Kurtuluş’a, Kalecik’ten Boğaz’a, Boğaztepe’den Aygün’e, Sınırüstü’nden Kuzucuk’a, Ötüken’den Boğaziçi’ne, Ağıllar’dan Altınova’ya, Kuzey Kıbrıs’tan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm insanlığa da selam ve saygılarını iletti.

“HİZMET GÖNÜL İŞİDİR DEDİK VE SEVDAMIZ İSKELE İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ASLA ÇEKİNMEDİK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. ‘Pandeminin gölgesinde ama hiçbir işimizi aksatmadan, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle ama en önemlisi sağlıklı bir yıl olsun dediğimiz 2022 yılına merhaba diyoruz’ ifadesini kullanan Başkan Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “ Göreve geldiğimiz günden itibaren İskelemiz ve tüm köylerimiz için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Üstlendiğimiz görevin; görev ve sorumluluğun bilincinde olup, önümüze çıkan tüm engelleri aşmak için var gücümüz ile mücadele ettik. Tek gayemiz İskele ve köylerindeki halkımızın refah içerisinde huzurlu bir yaşam sürmesidir. Nitekim bunu da başardığımıza inanıyorum.Tüm insanlığın barış içerisinde yaşadığı, haksızlıkların olmadığı, tüm çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü bir hayat hepimizin umudu. Bilmenizi isterim ki; 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza en iyisini sunmak için şahsım ve çok kıymetli meclis üyelerimiz ile değerli personelimiz canla başla çalışıyoruz. İskele Belediyesi birçok ilki başarmanın mutluluğu içerisinde çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekleyerek yoluna devam ediyor. İskelemiz bugün, dünden daha ileride, gelişmiş ve modern yapıya kavuştu. Yarın da bugünden daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Lakin biz ‘Hizmet Gönül İşidir’ dedik ve Sevdamız İskele için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik.”

“TÜM İNSANLIĞA SELAM VE SAYGILARIMI İLETİYORUM”

Başkan Sadıkoğlu, mesajının sonunda ise İskele’den Bahçeler’e ,Topçuköy’den Ardahan’a, Yarköy’den Turnalar’a, Ergazi’den Kurtuluş’a, Kalecik’ten Boğaz’a, Boğaztepe’den Aygün’e, Sınırüstü’nden Kuzucuk’a, Ötüken’den Boğaziçi’ne, Ağıllar’dan Altınova’ya, Kuzey Kıbrıs’tan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm insanlığa da selam ve saygılarını iletti: “2021 yılında da tıpkı 2020 yılında olduğu gibi sağlık açısından zor günler geçirsek de bizler çalışmalarımızı sürdürüyor, siz halkımıza en iyisini sunmak için çabalıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de 2020 yılının ilk çeyreğinde, Mart ayında görülmeye başlanan Koronavirüs salgınının bilinçli davranmamızla birlikte atlatacağımıza olan inancım tam. 2021 yılını da pandeminin gölgesinde uğurlarken, 2022 yılının hepimize öncelikle sağlık getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın, ülkemiz ve tüm insanlığa sağlığın yanı sıra mutluluk ve huzur getirmesini de temenni ediyor, tüm insanlığa da selam ve saygılarımı iletiyorum.”