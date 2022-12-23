  • BIST 5.437,18
  • Altın 1079.793
  • Dolar 18.6806
  • Euro 19.8291
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Sadıkoğlu, Larnaka şehitlerini anma törenine katıldı

» »
İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen Larnaka Şehitlerini Anma Törenine katıldı.
Sadıkoğlu, Larnaka şehitlerini anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla gerçekleşen törende Larnaka Şehitler Anıtı’na, İskele ve belde halkını temsilen çelenk sunan ve saygı duruşunda bulunan Başkan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında “Başımız dik, vatanda toprağımız üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladını rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

 

“BAŞIMIZ DİK YAŞAYABİLİYORSAK, BUNU AZİZ ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ”

1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladı, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. İskele ve belde halkını temsilen törene katılan İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, anıta çelenk sundu, şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Larnaka Şehitleri ile ilgili bir de mesaj yayınlayan Başkan Sadıkoğlu, “Başımız dik, vatanda toprağımız üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladını rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Sadıkoğlu, mesajının devamında şunlara yer verdi:

 

“Acılarla dolu Kıbrıs Tarihimizde, büyük bir kahramanlık örneği göstererek biz Kıbrıs Türk Halkının var oluşunu başta Güney Kıbrıs olmak üzere tüm dünyaya duyuran, milli mücadele destanımızın başrol kahramanları, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna, gözlerini bile kırpmadan canlarını feda eden, özgürce yaşadığımız bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi anmak ve onlara olan minnet duygumuzu göstermek boynumuzun borcudur. Üzerinden 59 yıl geçmesine rağmen acı ilk günkü kadar taze, o yüzden yaşanılanlar asla unutulmayacak. Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerinde ki bu mücadeleler sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden büyüklerimizden 173’ü şehit oldu. Bu acı ve zulüm ne yazık ki yıllarca devam etti. Ta ki Anavatan Türkiye’mizin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtı’na kadar. Anavatan Türkiye’mizin etkin ve yerinde müdahalesiyle birlikte yaşanılan bu zulüm sona erdi, Kıbrıslı Türkler, esaretten özgürlüğe kavuştu. Bilinmelidir ki geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerine yön veremezler. Bu vesileyle Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine katılanları, Toplumsal Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, ahirete göç eden dava arkadaşlarını, Mehmetçik ve mücahit şehitlerini rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun”
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten ''Gün Sonu'' Operasyonu18 Aralık 2022 Pazar 12:25
  • Kapatılan Mehmetçik Belediyesi'nden 13. Maaşlar ödendi15 Aralık 2022 Perşembe 14:16
  • Üstel: Mehmetçik-Büyükkonuk'ta seçimde fark beklediğini söyledi14 Aralık 2022 Çarşamba 15:11
  • Dr. Şenol; “İskele’ye Yakışan Bir Açık Pazar”09 Aralık 2022 Cuma 18:23
  • İskele'de hırsızlık ve kasti hasar06 Aralık 2022 Salı 13:43
  • İskele'de Elektrik Direklerindeki Kabloları Çaldılar!05 Aralık 2022 Pazartesi 11:47
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!05 Aralık 2022 Pazartesi 11:00
  • Hapiste Akıllanmadı! Yine Taciz Etti29 Kasım 2022 Salı 15:34
  • Sahtekarlık ile Para Temini27 Kasım 2022 Pazar 10:45
  • İskele Belediyesi Anı Ormanı’na Öğretmenler İçin Fidan Dikildi25 Kasım 2022 Cuma 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti