Sadıkoğlu, Larnaka şehitlerini anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla gerçekleşen törende Larnaka Şehitler Anıtı’na, İskele ve belde halkını temsilen çelenk sunan ve saygı duruşunda bulunan Başkan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında “Başımız dik, vatanda toprağımız üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladını rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

“BAŞIMIZ DİK YAŞAYABİLİYORSAK, BUNU AZİZ ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ”

1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladı, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. İskele ve belde halkını temsilen törene katılan İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, anıta çelenk sundu, şehitlerin huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Larnaka Şehitleri ile ilgili bir de mesaj yayınlayan Başkan Sadıkoğlu, “Başımız dik, vatanda toprağımız üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 vatan evladını rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Sadıkoğlu, mesajının devamında şunlara yer verdi: