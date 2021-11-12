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Sadıkoğlu, Londra'da

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Fuarda Türkiye Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Enfıeld Belediye Başkanı Özaydın Ve Gaziantep Belediye Başkanı Şahin İle Görüştü
Sadıkoğlu, Londra'da

Dünyanın ikinci büyük Turizm Fuarı “WTM London”a katılan, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu (İş Dünyası, Turizm ve Kültür Elçileri Gurubu) ve Müsiad Kıbrıs kurucu Başkanı, Okyay Sadıkoğlu fuar çerçevesinde Türkiye'nin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Bu yıl turizm alanında KKTC için verimli başladığını ve bu senenin verimli geçeceğini ileten Sadıkoğlu Ersoy’a, KKTC turizmine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Okyay Sadıkoğlu Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Plaket sundu.

Sadıkoğlu Enfield Belediye başkanı Sabri Özaydın'la da biraraya geldi. Sadıkoğlu, İkinci dönem yeniden seçilen Londra'nın Türk kökenli Enfield Belediye başkanı Sabri Özaydın'a Türk Toplumuna ve iş Dünyasına katkılarından dolayı Plaket verdi ve  Özaydın'ı KKTC'ye davet etti.

Okyay Sadıkoğlu Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile de furada görüşme yaptı.

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