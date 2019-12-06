Sadıkoğlu net konuştu: “Plan, bilimsel temellerden uzaklaşarak siyasi iradenin güdümüne girdi”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 26 Aralık’ta geçmesi planlanan İmar Planı ile ilgili, gelişen son durum ile ilgili olarak Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a, İskele Belediyesi’nin son kararını içeren yazı gönderdi.

. Gönderdiği yazıda bir kez daha İskele Belediyesi’nin mevcut İmar Planı taslağını reddettiğine ilişkin kararını yineleyen Başkan Sadıkoğlu, “planlama ilkelerinin çiğnendiği, etik dışı yürütülen, kamuoyu yararı gütmeyen, bilimsellikle bağdaşmayan, siyasi baskılarla devam eden bu sürece, şu aşamada, teknik anlamda devam etmemiz mümkün değildir” dedi.

İSKELE BELEDİYESİ’NİN ‘RET’ KARARLILIĞI SÜRÜYOR

SADIKOĞLU: “PLAN, BİLİMSEL TEMELLERDEN UZAKLAŞARAK SİYASİ İRADENİN GÜDÜMÜNE GİRDİ”

İskele Belediyesi; İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’yı kapsayan İmar Planı taslağı ile ilgili 3 Aralık’ta İskele Belediye Meclisi’nde oybirliği ile almış olduğu ret kararını sürdürüyor. Mevcut haliyle İmar Planı taslağında’ imar adaletinin’ göz ardı edildiğini bir kez daha vurgulayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a gönderdiği yazıda şunlara dikkat çekti: “Şehir Planlama Dairesi’nin liderliğinde bizlerin etkin katılımı ile yürütülmekte olan İmar Planı süreci, halkın katılımı toplantısı sonrasında ki girişimlerle bilimsel temellerden uzaklaşmış ve siyasi iradenin güdümüne girmiştir. Özellikle 14 Ekim 2019 tarihinde Birleşik Kurula sunmuş olduğunuz dokümanlar, kamu yararının ana ilke olarak göz ardı edildiğinin ve bireysel menfaatlere hizmet edildiğinin bir kanıtıdır.”

SADIKOĞLU: “GEREKÇELERİMİZİ AÇIKÇA İFADE ETTİK”

SADIKOĞLU: “BEKLENTİMİZ, ‘VİZYON VE STRATEJİLER ÇALIŞTAYI’NIN ESASLARINA UYGUN BİR PLAN TASARISININ ORTAYA ÇIKMASIDIR”

SADIKOĞLU: “ŞU AŞAMADA, PLANA TEKNİK ANLAMDA DEVAM ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

İskele Belediyesi’nin tüm planlama sürecinde bilimsel raporlarını ve görüşlerini Şehir Planlama Dairesi’ne eksiksiz sunduğuna da dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, 4 Aralık tarihinde gerçekleşen Birleşik Kurul Toplantısı’nda da plan taslağını neden reddettiklerinin gerekçelerini çok açık ifade ettiklerini hatırlattı, devamında ise şunlara yer verdi: “Bugün itibari ile planlama makamından beklentimiz, bilimsel ilkeler ve görüşler çerçevesinde, siyasi baskılardan uzak, bölge halkımızım görüşlerinin dikkate alındığı ve yüze yakın katılımcının katkısıyla hazırlanan ‘Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nın esaslarına uygun bir plan tasarısının ortaya çıkmasıdır. İskele Halkım adına, planlama ilkelerinin çiğnendiği, etik dışı yürütülen, kamuoyu yararı gütmeyen, bilimsellikle bağdaşmayan, siyasi baskılarla devam eden bu sürece, şu aşamada, teknik anlamda devam etmemiz mümkün değildir.”

SADIKOĞLU: “KALBİNDE KORUMA, AKLINA EKONOMİK KALKINMA OLAN’ BİR PLANA EVET DİYEBİLİRİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a gönderdiği yazının sonunda ise ‘kalbinde koruma, aklına ekonomik kalkınma olan’ bir plana ancak evet diyebileceklerinin de altını çizdi: “Altını çizerek belirtmek isterim ki bizler ancak, ‘kalbinde koruma, aklına ekonomik kalkınma olan’, toplumun belli kesimlerinin değil, tüm kesimlerinin sesinin eşit ve etkin bir şekilde duyulabileceği bir plan çalışmasında yer alabileceğimizi belirtiriz.”

Hatırlanacağı üzere, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imar planı taslağını reddettiklerini 4 Aralık’ta Şehir Planlama Dairesi’nde gerçekleşen Birleşik Kurul Toplantısında açıklamışlardı. Sadıkoğlu ve Zurnacılar aynı gün düzenledikleri basın toplantısıyla da reddetme gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmışlardı.