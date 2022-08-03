  • BIST 2.675,49
  • Altın 1023.095
  • Dolar 17.9628
  • Euro 18.3118
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Sadıkoğlu: Parksız Çocuk Kalmayacak

» »
Sadıkoğlu: Parksız Çocuk Kalmayacak
Sadıkoğlu: Parksız Çocuk Kalmayacak

ÇOCUKLAR İSTEDİ, İSKELE BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ BAŞKAN SADIKOĞLU, BOĞAZTEPE’DE YAPILACAK PROJEYİ, ÇOCUKLARA ANLATTI

“PARKSIZ ÇOCUK KALMAYACAK”

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU VE HEYECANI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

İskele Belediyesi, insan odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. 7’den 70’e herkese hitap eden projeler geliştiren İskele Belediyesi bu kez çocukların yüreğine dokundu. Boğaztepe’de yaşayan çocukların İskele Belediyesi’nden talep ettiği, çocuk oyun parkı için vakit kaybedilmedi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun talimatıyla çocuk oyun parkının da üzerinde proje geliştiren İskele Belediyesi İmar Birimi, çocuklar için, çok amaçlı spor kompleksinin yapımına başladı. Başkan Sadıkoğlu da çalışmaların devam ettiği Boğaztepe’de incelemelerde bulundu. Merakla kendisini takip eden bölge çocuklarına projeyle ile ilgili bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, her köye böylesi alanlar yaratmak için çalışacaklarını söyledi. Başkan Sadıkoğlu’na İmar Birimi’nden Mine Demir ile Boğaztepe Muhtarı Bohur Özoğlu da eşlik etti.

iskelebelediyesi-bogaztepe-park5.jpg

BOĞAZTEPE’YE ÇOCUKLAR İÇİN SPOR KOMPLEKSİ YAPILIYOR

İskele Belediyesi, Boğaztepe’ye, çocuklara özel, mini spor kompleksi yapıyor. Bazı spor dallarının sahalarının mini boylarının yer alacağı komplekste standart (salıncak, kaydırak vb) oyun park alanı da bulunacak. Çocukların spor öncesi ısınmalarını yapabilecekleri antrenman parkurunun da düşünüldüğü komplekste, yürüyüş parkuru ile yeşil alan içerisinde dinlenme ve oturma yerleri de projeye dahil edildi.
Yeşil alana ağırlık verilen proje, 1500 metrekarelik alan üzerinde hayat bulacak. Projede; çim futbol oyun alanı, voleybol oyun alanı, basketbol oyun alanı, antrenman alanı, çocuk oyun parkı, yürüyüş parkuru ile dinlenme alanı ve otopark olacak.

iskelebelediyesi-bogaztepe-park3.jpg

BAŞKAN SADIKOĞLU, BOĞAZTEPE’DE YAPILACAK PROJEYİ, ÇOCUKLARA ANLATTI

SADIKOĞLU: “HER KÖYE BÖYLE KOMPLEKSLER KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Hizmet Gönül İşidir diyerek insan odaklı projeler geliştiren, hayat bulan projelerden 7’den 70’e herkesin faydalanmasını sağlayan İskele Belediyesi’nin yeni projesi çocuklara özel. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’ndan oyun parkı isteyen Boğaztepeli çocuklar, Boğaztepe’de Başkan Sadıkoğlu ile buluştu. Talebi vakit kaybetmeden değerlendiren ve proje geliştirilmesi için talimat veren Başkan Sadıkoğlu, İmar Birimi tarafından hazırlanan projeyi çocukların bilgisine getirdi. Kendisine eşlik eden İmar Birimi’nden Mine Demir’in projenin detaylarını anlattığı buluşmada Başkan Sadıkoğlu çocuklarla sohbet etme imkanı buldu. Çocuklara her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, mutlu bir geleceğin çocukların mutluluğundan geçtiğini belirtti. Çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, böyle bir alanı her  köye kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

iskelebelediyesi-bogaztepe-park1.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Bazı yollarda çalışma yapılıyor22 Temmuz 2022 Cuma 14:24
  • Mehmetçik'te festival coşkusu başlıyor...21 Temmuz 2022 Perşembe 13:48
  • Sandalyeden Başına Düştü. Yoğun Bakıma Alındı19 Temmuz 2022 Salı 14:06
  • Sadıkoğlu: “Karavanlar bölgede hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği yaratıyor”19 Temmuz 2022 Salı 13:03
  • Sadıkoğlu: Bayrağımızın Işıklandırılması Benim İçin Büyük Gurur18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:43
  • Polis’ten Sivil Hizmet Görevlisi münhal duyurusu18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34
  • Karpaz'da 16 yaşındaki genç kız ölü bulundu17 Temmuz 2022 Pazar 19:30
  • Sadıkoğlu: Halkımız Müsterih Olsun16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:49
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'İskele' açıklaması...15 Temmuz 2022 Cuma 15:17
  • İskele Belediyesi'nden açıklama...15 Temmuz 2022 Cuma 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti