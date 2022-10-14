Sadıkoğlu: “Partilerin içindeki güç savaşlarında aktör olmayacağım”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adaylığı ile ilgili sorduğumuz soruya cevap veren Okyay Sadıkoğlu; ”önümüzdeki hafta basınla bir araya gelip tüm gelişmeleri ve adaylık sürecini paylaşacağım”dedi.

Uzun bir süredir projeler ile ilgili çalışma yaptığını söyleyen Sadıkoğlu,aday olmam halinde Lefkoşa Türk Belediye başkanlığını kazanacağını ve çok kısa bir sürede Lefkoşa’nın çehresinin değişeceğini söyledi.

Halkla barışık bir belediyeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Sadıkoğlu,siyasi hiç bir entrikanın içinde olmadığını ve olmayacağını,partilerin içindeki güç savaşlarında da aktör olmayacağını belirtti.