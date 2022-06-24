Sadıkoğlu: “Rüzgar en büyük dezavantajımız”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yangınla mücadeledeki en büyük dezavantajın rüzgar olduğunu belirterek, Ağıllar köyünde rüzgarın etkisiyle yangının yeniden canlandığını söyledi.
Genel anlamda yangının kontrol altına alındığını belirten Sadıkoğlu, “Ama yer yer alevlenmeler oluyor” dedi.
Rüzgarın şiddetlenmeye başladığına dikkati çeken Sadıkoğlu, havadan ve karadan müdahalelerle yangının bir an önce sona ermesini diledi.
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