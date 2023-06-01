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Sadıkoğlu: Şampiyon Meleklerimizi Yaşatmak Hepimizin Asli Görevi

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Sadıkoğlu: Şampiyon Meleklerimizi Yaşatmak Hepimizin Asli Görevi
Sadıkoğlu: Şampiyon Meleklerimizi Yaşatmak Hepimizin Asli Görevi

ŞAMPİYON MELEKLERİMİ YAŞATMAK İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ!

İSKELE BELEDİYESİ, DERNEK İÇİN ÜYE KAYDI YAPMAYA BAŞLADI

ÜYELİK FORMU WEB SAYFASINDAN VE İSKELE BELEDİYESİ’NDEN TEMİN EDİLEBİLECEK

SADIKOĞLU: “ŞAMPİYON MELEKLERİMİZİ YAŞATMAK HEPİMİZİN ASLİ GÖREVİ”

İskele Belediyesi, anlamlı bir işbirliğine gitti ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için üyelik kaydı oluşturmaya başladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun talimatıyla, ilk etapta İskele Belediyesi Personeli tarafından üyelik işlemlerinin yapılmaya başlandığı İskele’de, dileyen, derneğe katkı yapmak isteyen herkes üye olabilecek. Aylık aidatın (SMS sistemi)  108 TL olduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne üyelik başvurusunda bulunmak isteyenler https://www.iskelebelediyesi.com/bizden-size/sampiyon-melekleri-yasatma-dernegi.html linkindeki indirdiği üye başvuru formunu doldurduktan sonra İskele Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edebilecekler. Üye başvuru formaları İskele Belediyesi danışmadan ya da vezneden temin edebilecekler. Her 3 durumda da üye başvuru formu doldurulduktan sonra üyeliğin aktif olabilmesi için İskele Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne üyelik formunun teslim edilmesi gerekmektedir.

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SADIKOĞLU: “ŞAMPİYON MELEKLERİMİZİ YAŞATMAK HEPİMİZİN ASLİ GÖREVİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de büyük bir yıkıma neden olduğunu hatırlattı. Adıyaman İsias Otel enkazında hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekleri yaşatmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız diyen Başkan Sadıkoğlu, onları yaşatmanın asli görevleri olduğunu söyledi. İskele Belediyesi olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bir nebze olsun katkıda bulunmak için İskele Belediyesi olarak üye başvurularını yapmaya başladıklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele ve bölge halkının derneğe katkı koyacağından hiç şüphe duymadığını da sözlerine ekledi.

Bu vesileyle bir kez daha Şampiyon Meleklere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Sadıkoğlu, Şampiyon Meleklerin aileleri başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türk Halkına baş sağlığı diledi.

 

 

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