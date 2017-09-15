 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.742
  • Altın 146,169
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Sadıkoğlu: Tabii ki adayım…

» »
Sadıkoğlu: Tabii ki adayım…
"Daha yapacak çok işimiz var"

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu son günlerde sosyal medya ve basında İskele Belediyesi’nin mali yapısıyla ilgili yer alan iddialara basın toplantısıyla yanıt verdi.

Merit Lefkoşa Otel’de gerçekleşen kahvaltılı basın toplantısında Sadıkoğlu, 2017 dönemine ait 6 aylık mali durumu hakkında bilgileri de paylaşarak, İskele Belediyesi’nin hiçbir yere borcu olmayan bir belediye olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu hisselerinin yüzde 99’u İskele Belediyesi’ne yüzde 1’i Belediyeler Birliği’ne ait olacak ve henüz kurulma aşamasında olan kamu şirketi İSBEL’in kuruluş amaçlarını da açıkladı.

Sadıkoğlu, İSBEL’in verginin ekonomik işlerde kaybının önüne geçeceğini, ağır çalışan bürokratik sistemden çıkılması ve yatırımların hızlıca gerçekleşmesine olanak sağlayacağını, rekabet ortamına ayak uydurma ve hızlı hareket edebilme imkânı sağlayacağını ifade etti.

“TÜM YETKİLER ORTAKLAR KURULUNDA”

Belediyeler Birliği’nin yönetimde hiçbir söz hakkı bulunmadığını da söyleyen Sadıkoğlu, şirkete atanacak direktörün yetkilerini, para harcama limitini, borçlanma yetkisini, çek kullanıp kullanamayacağını Ortaklar (Belediye Meclisi) Kurulu’nun belirleyeceğini anlattı.

“DEVİR YOK. ŞİRKETE BELEDİYEYE AİT KURULUŞLARIN İŞLETME HAKKI VERİLECEK”

Belediyeye ait gayri menkul ve döner sermayenin şirkete devrinin söz konusu olmadığı gibi satışının da mümkün olmadığını belirten Sadıkoğlu, şirkete yalnızca, belediyeye ait büfe ve benzeri kuruluşlarının işletmesinin verileceğini ifade etti.

Şirketin her yeni iş yaparken Ortaklar (Belediye Meclisi) Kurulu’ndan onay almak zorunda olduğunu da kaydeden Sadıkoğlu, şirketin kendisine işletmesi için verilen yerleri kesinlikle bir başka tüzel kişiye kiralayamayacağını, şirket yönetiminin kendi kararıyla şirkete ait hisseleri tüzel başka üçüncü bir kişiye devredemeyeceğini de ekledi.

“TABİİ Kİ ADAYIM… DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Sadıkoğlu bir soruya karşılık Ekim ayı içerisinde “Belediye Nereden Nereye” başlıklı başka bir basın toplantısıyla İskele Belediyesi’nin bölgede gösterdiği gelişimi anlatacağını söyledi ve bir sonraki seçimde aday olacağını ekleyerek “Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

HABERİN CANLI YAYINI EN ALTTA

İlgili Haber:

Belediye bazı mal varlıklarını şirkete devretti

evrak2-002.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Belediye bazı mal varlıklarını şirkete devretti11 Eylül 2017 Pazartesi 09:15
  • TDP İskele İlçe Başkanı Soğancı, Şirkete devredilen mallar istenildiği gibi satılabilir mi?09 Eylül 2017 Cumartesi 11:37
  • İskele'de şirket tartışması! Belediye halk plajını şirkete devretti!09 Eylül 2017 Cumartesi 10:38
  • Sevimli dostlarımız yeni sahiplerini bekliyor08 Eylül 2017 Cuma 10:34
  • İskele'yi yasa boğan vefat06 Eylül 2017 Çarşamba 21:29
  • İskele'de plajda boğulma05 Eylül 2017 Salı 14:28
  • İskele Ardahan'da yangın05 Eylül 2017 Salı 13:39
  • Kuzucuk ağıllar bölgesi suya kavuşuyor04 Eylül 2017 Pazartesi 09:04
  • İskele'de Kuzucuk ve Ötüken ağıllar bölgelerinde su sorunu03 Eylül 2017 Pazar 15:53
  • Büyükkonuk'ta büyük yagın27 Ağustos 2017 Pazar 13:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti