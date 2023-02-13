Sadıkoğlu: Yalnız değilsiniz, yanınızdayız

İskele Belediyesi, deprem bölgelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek İskele ve bölgelerine yerleşecek depremzedeler ve yakınları için ücretsiz sağlık hizmeti ve uzman psikolog desteği verecek.

Anavatan Türkiye’de 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 büyük deprem felaketinin ardından vakit kaybetmeyerek depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarmak için yardım kampanyası başlatan ve aralıksız olarak bu kampanyayı devam ettiren İskele Belediyesi, deprem bölgelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek İskele ve bölgelerine yerleşecek depremzedeler ve yakınları için ücretsiz sağlık hizmeti ve uzman psikolog desteği verecek.

İSKELE BELEDİYESİ SAĞLIK BİRİMİ, DEPREMZEDELER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Anavatan Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlatarak, İskele ve bölge halkının İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’na ulaştırdığı yardımları, deprem bölgelerine KKTC başbakanlık AFAD Merkezi üzerinden ulaştıran İskele Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için başlattığı çalışmalarına İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ni de dahil etti.

Şu ana kadar yaklaşık 4 TIR yardım malzemesini Anavatan Türkiye’ye gönderilmek üzere yetkililere teslim eden İskele Belediyesi’nin yardım kampanyası İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda 08.00 – 17.00 saatleri arasında devam ediyor.

İSKELE’YE VE BÖLGELERİNE GELİP YERLEŞECEK DEPREMZEDELER İÇİN ÜCRETSİZ SAĞLIK VE UZMAN PSİKOLOG DESTEĞİ VERİLECEK

İskele Belediyesi, deprem felaketinden olumsuz etkilenmeleri nedeniyle KKTC’ye gelerek İskele ve bölgelerine yerleşmeye başlayan depremzedelere kapılarını sonuna kadar açacak. İskele Belediyesi Sağlık Birimi, depremzedelere ve yakınlarına hem ücretsiz sağlık hizmeti sunacak hem de Uzman Psikolog desteği verecek.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nden (fizik tedavi, diyetisyen, işitme uzmanı ve hemşire) ve Uzman Psikologdan yararlanmak isteyen afetzedeler doğrudan ya da yerleştikleri bölge muhtarları aracılığıyla İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne 05488101253 ve 0533 861 58 27 numaralı telefonlardan ulaşabilecekler. Söz konusu hizmet ise hafta içi her gün 08.00-15.00 saatleri arasında verilecek.

SADIKOĞLU: “YALNIZ DEĞİLSİNİZ, YANINIZDAYIZ”

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi sonrası tüm birimleri, yardım kampanyasının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için seferber eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ni de harekete geçirdi. Başkan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında Anavatan’ın acısını yüreğinde yaşadığını ifade etti ve İskele Belediyesi olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Böylesi bir acıyı atlatabilmenin ancak ve ancak birlik ve beraberlikle mümkün olabileceğinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin de bu noktada önemli bir sorumluluk üsteleneceğini belirtti. Sağlık Birimi bünyesinde yer alan hemşirelerin, fizyoterapist, diyetisyen ve işitme uzmanı (odyolog) ve Uzman Psikoloğun, depremzedelere ve yakınlarına ücretsiz hizmet vereceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin her zaman depremzedelerin yanında olacağının mesajını verdi. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız diyen Başkan Sadıkoğlu, açıklamasının sonunda ise deprem felaketinde hayatını kaybeden on binlerce cana Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, büyük Türk Milletine de sabır diledi.