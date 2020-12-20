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Sadıkoğlu: “Yıllar geçse de unutulmayacak”

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Sadıkoğlu: “Yıllar geçse de unutulmayacak”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajına Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir paya sahip olan şehitleri anarak başlayan Başkan Sadıkoğlu, acının izlerini taşıyan 21-25 Aralık tarihinin, yıllar geçse dahi unutulmayacağına dikkat çekti

 

SADIKOĞLU: “YILLAR GEÇSE DE UNUTULMAYACAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “Acının izlerini taşıyan 21-25 Aralık tarihi, yıllar geçse dahi unutulmaz. Unutulamaz çünkü o acılar ilk günkü tazeliğini korumakta. Birçoğumuz yaşamadık belki o anları ama hepimizin ailesinde o savaşın izlerini taşıyan, zorlukları yaşayan,  kötü anıları hafızasından atamayan mutlaka birileri var. Onlar anlattıkça duygulandığımız ve bir daha böyle acıları yaşamak istemediğimiz kötü anılar.  Savaşın, insan yaşamı üzerinde ki tehditleri saymakla bitmez. Tıpkı; insanların yaşama hakkını elinden aldığı, ekonomik düzeyini alt üst ettiği, insanları aç susuz bıraktığı, öldürdüğü, evsiz barksız bıraktığı, göçmen konumuna düşürdüğü gibi. Yıllar önce Kıbrıs’ta yaşanılanlar gibi. 1958’lerden 1974 yılına kadar Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumu Rumlara karşı şanlı ve gururlu bir mücadele vererek var olma mücadelesini kahramanca sürdürdü.   Adanın dört bir yanından bu mücadeleler sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden insanlarımızdan maalesef bugün birçoğu hayatını kaybederek şehitlik mertebesine yükseldi, birçoğu da gazi oldu. Unutulmamalıdır ki geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerine yön veremezler. Şu anda başımızı yastığa rahat koyabiliyorsak kahraman şehitlerimizin ay yıldızlı bayrağımız için verdiği mücadeleler sayesindedir.”

 

Başkan Sadıkoğlu, mesajını ise şehitleri rahmet ve minnetle anarken, Türk Edebiyat tarihinin Ünlü şairlerinden Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirinden bir dörtlükle noktaladı: “Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder

Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.”

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