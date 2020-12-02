Sadıkoğlu’ndan Anlamlı Mesaj

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Sadıkoğlu, mesajında ‘asıl engelli olanlar kalp ve gönül gözü kapalı olanlardır’ dedi.

Özel gereksinimli vatandaşların, bir gün değil her gün yanlarında olduklarını söyleyerek selam ve sevgilerini ileten İskele Belediye Başkanı, mesajının devamında şunlara yer verdi: “Özel gereksinimli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu yönde atılacak her adım, özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamdan tat almalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Bizler de özel gereksinimli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılması için çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyoruz. Nitekim onların sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir” dedi.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, mesajının sonunda ise İskele Belediyesi’nde görevli aynı zamanda KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kaptanı, başarılı sporcu Murat Ekşi başta olmak üzere Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli tüm vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat temennisinde bulundu.