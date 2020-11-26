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Sadıkoğlu’ndan Limasol Bankası’na teşekkür

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ile görüşüp, geçen Temmuz ayında halka kazandırılan Sea View Otel teşekkür etti.
Sadıkoğlu’ndan Limasol Bankası’na teşekkür

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ile görüşüp, geçen Temmuz ayında halka kazandırılan Sea View Otel teşekkür etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu başkanına, büyük bir hayalin gerçekleşmesine vesile olan bankanın kredi ve projelendirme sürecine çok büyük kolaylıklar sağladığını söyledi.

Siyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkoğlu, İskele’de de şubesi bulunan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nı, müşteri memnuniyetine değer veren, topluma, doğaya ve çevreye duyarlı bir banka olduğu için tebrik etti. 

Konuşmasında İskele ve kendileri için önem taşıyan ve en büyük hayallerinden biri olan atıl durumdaki Sea View Otel’in geçen Temmuz ayında kazandırıldığına işaret eden Sadıkoğlu, oteli, uzun yıllar verilen mücadelenin ardından bünyelerine kattıklarını kaydetti.

Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda İskele’de bulunan kurum, kuruluş ve devlet dairelerinin yanı sıra bankalar gibi özel tüm işletmelerle istişare halinde olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. 

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