Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi (VİDEO)

Khan, yapılan ikinci tur oylamada oyların yüzde 55,2'sini alırken, rakibi Muhafazakar Partili Shaun Bailey'nin oy oranı ise yüzde 44,8'de kaldı.

2016 yılından bu yana Londra belediye başkanlığı görevini yürüten Khan, bu göreve seçilen ilk Müslüman siyasetçi olmuştu.

Khan sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, tüm gücüyle Londra için daha iyi ve daha parlak bir gelecek kurmak amacıyla çalışacağını söyledi.

Building bridges between the different communities in our city.



Building bridges across cultural & class divides.



Building bridges between London & the rest of the country.



Building bridges between City Hall & the Government.



It’s in this spirit I promise to lead London. pic.twitter.com/w1VEDay89X