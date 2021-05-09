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Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi (VİDEO)

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İşçi Partili Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi.
Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi (VİDEO)

Khan, yapılan ikinci tur oylamada oyların yüzde 55,2'sini alırken, rakibi Muhafazakar Partili Shaun Bailey'nin oy oranı ise yüzde 44,8'de kaldı.

2016 yılından bu yana Londra belediye başkanlığı görevini yürüten Khan, bu göreve seçilen ilk Müslüman siyasetçi olmuştu.

Khan sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, tüm gücüyle Londra için daha iyi ve daha parlak bir gelecek kurmak amacıyla çalışacağını söyledi.

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