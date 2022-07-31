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Sadr Grubu’nun lideri Mukteda Sadr: Yeşil Bölge işgalden kurtarıldı

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Irak’ta Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda Sadr, destekçilerinin Irak parlamentosunu işgal etmesini Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi.
Sadr Grubu’nun lideri Mukteda Sadr: Yeşil Bölge işgalden kurtarıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan Irak parlamentosu dünden bu yana Sadr Grubu’nun destekçileri tarafından işgal altında tutuluyor. Sadr Grubu’nun Şii Lideri Mukteda Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinin Irak parlamentosunu basmasını Yeşil Bölge'nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi. Destekçilerinin parlamentoyu basmasını kendiliğinden yapılan barışçıl devrim olduğunu aktaran Sadr, bunun terör, yolsuzluk, zulüm ve işgal ateşinden kurtulmak için altın bir fırsat olduğunu belirtti.

Söz konusu hareketin Irak'ın işgal edildiği günden bu yana Irak'ın üzerine tünemiş karanlık, yolsuzluk, münferit yönetim ve mezhepçiliğe son vermek için bir fırsat olduğunu söyleyen Sadr, “Siyasi rejimin kökünü, anayasayı ve derin devlet kazandığı sürece nezih ve adil sayılan seçimleri değiştirmek için harika bir fırsat” dedi.

Açıklamasında Irak halkına hitap eden Sadr, “Reform, demokrasi, yasa, bağımsızlık ve silahın devletten başka kimsenin elinde bulunmasını istemeyen özgür Irak halkı, hepiniz bir dönemeçten geçiyorsunuz ve hepiniz sorumlusununuz, ya ümmetler arasında yüce bir Irak ya da yolsuzlarla, açgözlülerin hüküm sürdüğü ve dış ellerin sağa sola savurduğu bir Irak seçin” ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİ GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Sadr destekçileri, parlamento binasında düzenledikleri gösteride davullar çalarak ağıt yaktı ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurdu. Bazı protestocular ise parlamento içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştı.

SADR YANLILARI BU HAFTA İKİNCİ KEZ MECLİSİ BASTI

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun, Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz'da da Yeşil Bölge’ye girerek parlamentoyu basmıştı.

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