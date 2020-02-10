Sadr yanlıları çekildi, gösterilericiler eylemlerini arttırdı

Irak'ta Sadr hareketi yanlılarının başlattığı saldırılar durdurulunca, gösteriler yeniden hız kazandı. Sadr da hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi’yi tehdit etti.

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere Şii Arapların ağırlıkta yaşadığı güney kentleri Necef, Kerbela, Zikkar, Basra, Babil, Divaniye, Nasıriye kentlerinde gösterilere, Ocak ayı sonundan itibaren Sadr Hareketi yanlılarının başlattığı saldırılar durdurulunca, gösteriler yeniden hız kazandı.

30'A YAKIN GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Gösterilere Şii Lider Muktada El Sadr daha önce birçok kez destek vermişti. ABD’nin 3 Ocak'ta İranlı general Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi ikincisi sorumlusu Ebu Mehdi Mühendis'i öldürmesinin ardından Sadr hareketi, 24 Ocak’ta gösterilere verdiği desteği geri çekti. Sadr Hareketi Lideri gösterilerden desteğini çektikten sonra taraftarları bu kez gösterileri dağıtmak ve durdurmak için eylemcilere karşı saldırılar başlattı. Bu saldırılar sonunda 30’a yakın gösterici öldürüldü, 200’ün üzerinde gösterici yaralandı.

Irak'ta Sadr'ın "Mavi Şapkalılar" diye adlandırılan destekçilerinin gösteri meydanlarından çekilmesinin ardından başkent Bağdat başta olmak üzere birçok kentte gösteriler yeniden hız kazandı.

Bağdat caddelerinde binlerce üniversite ve okul öğrencisi protestocuların kalesi olan Tahrir Meydanı'na yürüdü.

Bağdat’ın yanı sıra Şii Arap kentleri olan Kerbela, Babil, Necef ve Zikar başta olmak üzere ülkenin güney ve orta kesimlerindeki kentlerde meydanlar ve caddeler yeniden gösterilere sahne oldu.

ALLAVİ VE SADR PROTESTO EDİLDİ

Irak bayrakları taşıyan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi ve "katil" olarak nitelendirdikleri Iraklı Şii politikacı Sadr'ın aleyhine sloganlar attı.

Iraklı aktivist Sabah Abduzzehra, Sadr destekçilerinin çekilmesinin ardından Tahrir Meydanı'nda sükunetin hakim olduğunu belirtti.

Abduzzehra, Sadr destekçilerinin, ilk olarak gösteri alanlarını işgal etmeyi, daha sonra aşamalı olarak gösterileri bastırarak tamamen sona erdirmeyi amaçladığını söyledi.

Sadr yanlılarının göstericilere karşı başlattıkları saldırıları durdurması ve gösteri meydanlarından çekilmesinin ardından, eylemciler hükümeti kurmakla görevlendirilen Tevfik Allavi’yi protesto etmeye devam ediyor.

SADR'DAN ALLAVİ'YE TEHDİT

Bağdat ve Şii kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler yeniden hızlanarak devam ederken, Sadr Hareketi Lideri Muktada El Sadr Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi’yi tehdit etti.

Sadr Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin kabinesinde parti mensubu isimlerin bulunması durumunda 3 gün içerisinde hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi, başkent Bağdat'ta basına yaptığı açıklamada, "Hareket, kabinede parti mensupları ve özellikle Şii silahlı gruplardan isimlerin olduğunu duyarsa, Irak'ı Allavi için cehenneme çevirecek ve hükümeti 3 gün içinde devirecek" dedi.

Sadr Hareketi'nin hiçbir şekilde hükümetin bir parçası olmayacağını aktaran İsavi, Allavi hükümetinin kurulmasının engellenmesi halinde de Yeşil Bölge'ye baskın düzenleme tehdidinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa eden Adil Abdulmehdi sonrası hükümeti kurma görevini 1 Şubat'ta bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti.

Irak’taki göstericiler, Allavi isminin, Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin ittifakı sonucu Salih'e sunulduğunu iddia ediyor.

Allavi ise adının 170 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanına sunulduğunu söylüyor.

Muhammed Tevfik Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.