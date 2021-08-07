  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Safari parkı çalışanı kaplan saldırısında öldü

» »
Şili'de bir safari parkında çalışan genç bir kadının kaplanın saldırısı sonucu öldüğü bildirildi.
Safari parkı çalışanı kaplan saldırısında öldü

Şili'de bir safari parkında çalışan genç bir kadının kaplanın saldırısı sonucu öldüğü bildirildi.

Şili'de başkent Santiago'nun güneyindeki Rancagua kentindeki safari parkında meydana gelen olayda genç bir kadın hayatını kaybetti.

Kaplan ve aslanların bulunduğu safari parkında temizlik görevlisi olarak çalışan kadın bir kaplanın saldırısına uğradı. 

Kimliği belirlenemeyen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olayın temizlik görevlisi kadının kaplanın kafesinin açık olduğunu fark etmemesi nedeniyle olduğu ifade ediliyor. 

Safari parkında hayvanlar özgürce gezebiliyor. Sadece personel bölgede çalışırken hayvanlar kapalı alanlara kapatılıyor. 

Talihsiz olayın ardından soruşturma nedeniyle safari parkı kapatıldı. 

Bölge savcılığından Jorge Mena, olanlardan dolayı üçüncü şahısların olası kusurlarını araştıracaklarını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'ye ait İHA düştü07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:34
  • ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında bir kasaba yok oldu06 Ağustos 2021 Cuma 14:02
  • CNN International, aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu06 Ağustos 2021 Cuma 11:11
  • Meksika, ABD'li silah üreticilerine silah kaçakçılığı nedeniyle dava açtı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:44
  • ABD'de yaban geyiklerinde koronavirüs tespit edildi05 Ağustos 2021 Perşembe 12:19
  • BioNTech ABD’de tam onay alabilir04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:22
  • Jennifer Aniston: Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:14
  • ABD, 8 ülkeyi 'yüksek riskli' listesine ekledi03 Ağustos 2021 Salı 09:15
  • ABD'de 'delta' uyarısı: İşler daha kötüye gidecek02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:16
  • ABD'den "siber saldırı" açıklaması31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti