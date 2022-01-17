Safari'deki Güvenlik Açığı, Kullanıcı Bilgilerini Ele Geçiriyor

iOS işletim sisteminde bulunna Safari web tarayıcısı, oldukça popüler olmasına rağmen bazı güvenlik açıkları barındırıyor.
Safari’de tespit edilen bir yazılım hatasının, kullanıcı gizliliğini tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu açık sayesinde korsanlar, kullanıcıların arama geçmişi ve Google hesap bilgileri gibi kişisel verilerini çalabiliyor.
TÜM CİHAZLAR ETKİLENİYOR
Tespit edilen güvenlik açığının, Safari’nin yeni versiyonunu kullanan bütün iPhone, iPad ve Mac modellerinde var olduğu belirtiliyor.
APPLE, HERHANGİ BİR ADIM ATMADI
FingerprintJS isimli güvenlik sitesi, hatayı geçen yıl kasım ayının sonunda Apple’a bildirdiklerini, ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını açıkladı.
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