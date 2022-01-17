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Safari'deki Güvenlik Açığı, Kullanıcı Bilgilerini Ele Geçiriyor

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Apple cihazlarında kullanılan Safari tarayıcısında büyük bir güvenlik sorunu olduğu ortaya çıktı. Bu sorun, kullanıcıların kişisel bilgilerini internete sızdırıyor.
Safari'deki Güvenlik Açığı, Kullanıcı Bilgilerini Ele Geçiriyor

iOS işletim sisteminde bulunna Safari web tarayıcısı, oldukça popüler olmasına rağmen bazı güvenlik açıkları barındırıyor.

Safari’de tespit edilen bir yazılım hatasının, kullanıcı gizliliğini tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu açık sayesinde korsanlar, kullanıcıların arama geçmişi ve Google hesap bilgileri gibi kişisel verilerini çalabiliyor.

TÜM CİHAZLAR ETKİLENİYOR

Tespit edilen güvenlik açığının, Safari’nin yeni versiyonunu kullanan bütün iPhone, iPad ve Mac modellerinde var olduğu belirtiliyor.

APPLE, HERHANGİ BİR ADIM ATMADI

FingerprintJS isimli güvenlik sitesi, hatayı geçen yıl kasım ayının sonunda Apple’a bildirdiklerini, ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını açıkladı.

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