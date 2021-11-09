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Safepass Kontrolü “Covscan Cyprus” Uygulamasıyla Yapılacak

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Güney Kıbrıs’ta “SafePass” kontrolünün dün itibarıyla “CovScan Cyprus” uygulamasıyla yapılmaya başladığı bildirildi.
Safepass Kontrolü “Covscan Cyprus” Uygulamasıyla Yapılacak

Güney Kıbrıs’ta “SafePass” kontrolünün dün itibarıyla “CovScan Cyprus” uygulamasıyla yapılmaya başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, pilot uygulama olarak başlatılan “CovScan Cyprus”un 22 Kasım’dan itibaren tam uygulamaya geçeceğini ve ihlal edilmesi durumunda ceza verileceğini yazdı.

50 YAŞ ÜSTÜNE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAMA BAŞLADI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Janssen aşısı yaptıran, diyabet hastası olan veya 50 yaş üzeri olan kişiler için takviye doz aşıların dün itibarıyla yapılmaya başladığını yazdı.

Haberde, Sağlık Bakanlığı’nın dün, 67 bin 349 test sonucunda 284 yeni vaka açıkladığı ve toplam vaka sayısının 126 bin 231’e yükseldiği kaydedildi.

ÜLKE KATEGORİLERİ DEĞİŞTİ

Gazetenin bir başka haberinde ise, Perşembe günü itibarıyla bazı ülkelerin Covid-19 risk kategorisinin değiştiği belirtildi.

Habere göre 11 Kasım Perşembe’den itibaren turuncu kategoride olan Bahreyn yeşil kategoriye; İtalya ile Yeni Zelanda yeşil kategoriden turuncu kategoriye; kırmızı kategoride olan Kanada turuncu kategoriye, Lichtenstein, İsveç ve Ürdün de kırmızı kategoriye alınıyor.

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