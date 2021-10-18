  • BIST 1.414,860
  • Altın 527,80
  • Dolar 9,2700
  • Euro 10,7500
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için!

» »
Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla SafePass uygulamasının “sadece tam aşılı kişiler için geçerli olacağı” belirtildi.
Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için!

Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla SafePass uygulamasının “sadece tam aşılı kişiler için geçerli olacağı” belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Bakanlar Kurulu’nun, bazı kişilerin 72 saatte bir PCR/Antijen testi yaptırmaktan kurtulmak adına “SafePass” almak için ilk doz aşı olmaları ardından ise ikinci doz aşı yaptırmamaları nedeniyle aldığı karar sonucunda, bugünden itibaren, “SafePass” uygulamasının sadece tam aşılılar için geçerli olacağını yazdı.

Gazete “SafePass” zorunluluğu olan yerler için 12 yaş ve üzeri kişilerin, tam aşı olunduğuna dair aşı kartı veya son altı ay içerisinde hastalığı geçirdiğine dair belge veya 72 saatlik negatif PCR/Antijen test sonucuna sahip olması gerektiğini yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKEL’den “Kıbrıslı Türklere Destek”17 Ekim 2021 Pazar 15:10
  • Nato Modelinde Avrupa Savunması…17 Ekim 2021 Pazar 15:00
  • İsrail’in Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi’yle Söyleşi17 Ekim 2021 Pazar 14:55
  • Kıbrıslı Rumların 1821 Ayaklanması’na Katkısı17 Ekim 2021 Pazar 14:42
  • Doğu Akdeniz’de “Sondaj Savaşları”17 Ekim 2021 Pazar 14:39
  • AKEL: Görüşlerinden dolayı mağdur edilen Kıbrıslıtürklerle dayanışma içerisindeyiz16 Ekim 2021 Cumartesi 11:51
  • Güney Kıbrıs'ın bir köyüne dikilen 'patates heykeli' tepki çekti15 Ekim 2021 Cuma 22:23
  • Anastasiadis İsrail Başbakanı’na Türkiye’yi Şikâyet Etti15 Ekim 2021 Cuma 15:59
  • Zaharova Kırım ve KKTC’nin Karşılıklı Tanınması Görüşmesini Yalanladı15 Ekim 2021 Cuma 15:58
  • Rum Orman Dairesi’ne 7 Yangın Söndürme Uçağıyla Takviye15 Ekim 2021 Cuma 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti