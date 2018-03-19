  • BIST 115.634
  • Altın 166,283
  • Dolar 3,9458
  • Euro 4,8518
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAEge açıklarında bir göçmen teknesi battı: 14 ölü

Saffet Aşıksoy: "Logosu eşitlik ama eşitlik ayaklar altında"

» »
İstifa gerekçelerini tek tek açıkladı ve ağır eleştiriler getirdi
Saffet Aşıksoy: "Logosu eşitlik ama eşitlik ayaklar altında"

İşte o açıklama;

Sosyal medyadan da duyurduğum gibi, 2 yıldır üyesi olduğum HP’den 15 Mart 2018 günü istifa ettim. İstifamı duyururken, kamuoyuna karşı bir sorumluluk olduğunu düşündüğümden, önümüzdeki günlerde istifa gerekçelerimi açıklayacağımı söylemiştim. İstifa noktasına bir günde gelmedim tabii.

Parti içerisinde beni rahatsız eden sorunlar Ocak 2017’de yaptığımız Genel Kurula dayanıyor. Kesinlikle yapılmayacağı söylendiği halde, Genel Kurulda listecilik yapılması, blok oyların neticesinde yönetimin belirlenmesi, söylemlerle eylemlerin aynı olmadığının ilk göstergesiydi. HP bir ideoloji partisi değildir. İlkeler üzerine inşaa edilmiş, üyeleri ve yönetiminde değişik ideolojilerden insanları barındıran bir siyasi oluşumdur. Dolayısıyla ilkeler herşeydir HP için. En azından ben ve birçok arkadaşım için öyleydi. Eşitlik, liyakat, hukuk, demokrasi, seffaflık gibi birçok ilkenin parti içinde çiğnenmesi, beni en çok rahatsız eden konular oldu. Sadece ilkeler üzerine kurulan bir parti icerisinde, ilkelerin yerle bir olması o partinin çökmesi demektir. Parti içinde bazı kişilerin kayırılması, TV programları sayesinde öne çıkarılması, eşitlik ilkesini yerle bir etmiştir. Üyelikler yapılırken, parti tüzügü ihlal edilmiştir. Tüzüge göre istifa eden ilçe başkanının yerine en geç 45 gün içinde olağanüstü ilçe kongresi yapılması gerekirken bu takvime uyulmaması, hep hukuğun üstünlüğünü ve yapılan her işlemin hukuğa uygun yapılmasını savunan bir partinin yine halka söyledikleri ile yaptıklarının bir olmadığının göstergesidir. Devlet’te her alımın münhalle olması savunulurken, parti içi münhal açılmadan, birilerinin seçtiği kişiler maaşlı personel olarak çalışmaya başlamıştır. Yine ilkeler ve söylemlerin tersi seklinde hareket edilmiştir. Seçim dönemi adaylar arasında adaletsizlik yapılmış ve bazı adaylar öne çıkarılmış bazıları ise geri atılmış, önleri kesilmeye çalışılmıştır. Amblemi eşittir işareti olan bir partinin, eşitliği bu şekilde de ayaklar altına alması, seçim dönemi listecilik ve karma oya yönlendirenleri koruması da yine eşitlik ve adalet ilkesini çiğnemek demektir. Kendini “yeni siyaset” diye isimlendirerek tüm siyasi partilerden ayırması, mevcut siyasi partileri ötekilestirmesi ama sonuçta tüm eylemlerinde buna ters davranması sadece halkı kandırmaktır. Bütün bu yanlışları seçilmiş bir Parti Meclisi üyesi olarak, PM’de ve sadece PM üyelerinin paylaşım yapabildiği gizli grupta dile getirdim. Nihayetinde, parti içi demokratik mücadelem, önce Parti Meclisi sayfasında paylaşımlarım Yönetici onayına takılmak suretiyle ve sonrasında hukuksuzca, tüzüğe aykırı bir şekilde PM sayfasından ve partinin tüm sayfalarından atılmam ile engellenmiştir. Bu gayri demokratik davranış benim kopma noktam olmuştur. Demoktasiden uzak, tek adam zihniyeti ile yönetilen bir partide siyaset yapmam mümkün değildir.

Saygı ile kamu oyuna duyurulur. Saffet Aşıksoy

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi’nden basın bildirisi19 Mart 2018 Pazartesi 13:50
  • Zanlılar teminatla serbest19 Mart 2018 Pazartesi 13:30
  • TDP Tüzük Kurultayı Gerçekleştirildi19 Mart 2018 Pazartesi 13:16
  • Boran Kültür Merkezi, nevruz kutlamalarına polis müdahalesini eleştirdi19 Mart 2018 Pazartesi 13:06
  • Eğitim Bakanı Özyiğit tepki gösterdi19 Mart 2018 Pazartesi 12:51
  • TÜRK-SEN, asgari ücretle ilgili yazılı itiraz yaptı19 Mart 2018 Pazartesi 12:36
  • Kan aranıyor19 Mart 2018 Pazartesi 12:10
  • 1 haftada toplam 6,491 araç sürücüsü kontrol edildi19 Mart 2018 Pazartesi 12:00
  • 1 haftada 74 trafik kazası19 Mart 2018 Pazartesi 11:57
  • Akaryakıta bir zam daha19 Mart 2018 Pazartesi 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti