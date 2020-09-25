  • BIST 1.133
  • Altın 454,166
  • Dolar 7,5341
  • Euro 8,7883
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Saffet Aşıksoy: “Salgın aldı başını gidiyor ve tüm sektörler zorda”

» »
Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Başkanı Saffet Aşıksoy, karantinasız girişlerin Covid-19’da bulaşın artmasına neden olduğunu belirtti. Aşıksoy, “Salgın aldı başını gidiyor ve tüm sektörler zorda” ifadelerini kullandı.
Saffet Aşıksoy: “Salgın aldı başını gidiyor ve tüm sektörler zorda”

Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Başkanı Saffet Aşıksoy, yazılı basın açıklaması yaparak Covid-1 vakalarının artışının nedeni olarak kapıların açılarak, karantinasız girişlerin uygulanması olduğunu belirtti.

“Yüksek Risk Grubu ülkelerden gelenlere karantinasız giriş hakkı verilirse, salgının çok daha şiddetli tekrarlayacağını ve sağlığın yanında ekonominin de çökeceğini söylemiştik” ifadelerini kullanan Aşıksoy, bu yüzden güvenli ülke turizm konsepti oluşturmuş ve bunun uygulanması durumunda, öğrenci başta olmak üzere, birçok kişinin, virüsten arındırılmış bir ülkede yaşamak isteyeceğinden, ülkenin ekonomisinin zora girmeden ve sağlığımızı da koruyarak bu kötü günleri atlatılacağını söylediklerini aktardı.

Aşıksoy, o günlerde bu konuda örgütlerden çok destek görmediğini belirterek “Bugün geldiğimiz noktada, salgın aldı başını gidiyor ve tüm sektörler zorda” diyerek “Esas lokomotifimiz olan eğitim sektörü, salgının kontrolden çıkmasından dolayı uzaktan eğitim kararı verdi. Bu da, bir nefes almak için öğrencileri bekleyen esnafı üzdü ve belki de son umutları da suya düştü” dedi.

Bu noktada esnafımızın isyanı anlaşılabilir olmakla birlikte, tepkilerinin üniversitelere yoğunlaşmasının doğru olmadığına da vurgu yapan Saffet Aşıksoy,  “Ekonomik Örgütler Platformunun da esnafın üniversitelere karşı yapacağı eylemi destekliyor olması ne yazık ki, hala sorunun kaynağını görmek istemediklerinin bir göstergesidir” dedi.

Asıl sorunun, riskli ülkelerden gelişlere 14 gün karantina uygulanmamasından kaynaklandığına değinen Aşıksoy, karantinasız girişler devam ettiği sürece “bilinmelidir ki sadece güz dönemi değil, bahar dönemi de kaybedilecektir” ifadelerini kullandı.

“Başta esnaf olmak üzere, tüm örgütlere çağrımız, tepkilerini, aldığı yanlış kararlar ve uygulamalarla, bu yaşadığımız kontrolsüz salgının sorumlusu olan hükümete yoğunlaştırmaları ve esas sorun olan karantinasız girişlere karşı durmalarıdır” diyerek Haziran ayından itibaren bu uygulamayı yapsalardı ekonominin düşüşe geçmemiş olacağının altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada bir ilk! Gerçek korona virüs enjekte edecekler25 Eylül 2020 Cuma 09:22
  • Çocuklardaki corona virüs belirtileri nelerdir? Yetişkinlerden farklı belirtiler var24 Eylül 2020 Perşembe 23:15
  • Kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor24 Eylül 2020 Perşembe 22:55
  • Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel olarak da doğrulandı24 Eylül 2020 Perşembe 22:34
  • 1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı...Doktorlar şaşkına döndü24 Eylül 2020 Perşembe 22:16
  • Menisküs ne zaman ameliyat edilir?24 Eylül 2020 Perşembe 21:51
  • Güne başlarken kazanılması gereken alışkanlıklar24 Eylül 2020 Perşembe 21:13
  • Uzmanlar açıkladı: Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz24 Eylül 2020 Perşembe 21:08
  • Kilo verememenizin nedeni bu hastalık olabilir24 Eylül 2020 Perşembe 20:46
  • Corona virüse karşı "yüksek etkili" antikor bulundu24 Eylül 2020 Perşembe 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti