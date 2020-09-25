Saffet Aşıksoy: “Salgın aldı başını gidiyor ve tüm sektörler zorda”

Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Başkanı Saffet Aşıksoy, karantinasız girişlerin Covid-19’da bulaşın artmasına neden olduğunu belirtti. Aşıksoy, “Salgın aldı başını gidiyor ve tüm sektörler zorda” ifadelerini kullandı.

Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Başkanı Saffet Aşıksoy, yazılı basın açıklaması yaparak Covid-1 vakalarının artışının nedeni olarak kapıların açılarak, karantinasız girişlerin uygulanması olduğunu belirtti.

“Yüksek Risk Grubu ülkelerden gelenlere karantinasız giriş hakkı verilirse, salgının çok daha şiddetli tekrarlayacağını ve sağlığın yanında ekonominin de çökeceğini söylemiştik” ifadelerini kullanan Aşıksoy, bu yüzden güvenli ülke turizm konsepti oluşturmuş ve bunun uygulanması durumunda, öğrenci başta olmak üzere, birçok kişinin, virüsten arındırılmış bir ülkede yaşamak isteyeceğinden, ülkenin ekonomisinin zora girmeden ve sağlığımızı da koruyarak bu kötü günleri atlatılacağını söylediklerini aktardı.

Aşıksoy, o günlerde bu konuda örgütlerden çok destek görmediğini belirterek “Bugün geldiğimiz noktada, salgın aldı başını gidiyor ve tüm sektörler zorda” diyerek “Esas lokomotifimiz olan eğitim sektörü, salgının kontrolden çıkmasından dolayı uzaktan eğitim kararı verdi. Bu da, bir nefes almak için öğrencileri bekleyen esnafı üzdü ve belki de son umutları da suya düştü” dedi.

Bu noktada esnafımızın isyanı anlaşılabilir olmakla birlikte, tepkilerinin üniversitelere yoğunlaşmasının doğru olmadığına da vurgu yapan Saffet Aşıksoy, “Ekonomik Örgütler Platformunun da esnafın üniversitelere karşı yapacağı eylemi destekliyor olması ne yazık ki, hala sorunun kaynağını görmek istemediklerinin bir göstergesidir” dedi.

Asıl sorunun, riskli ülkelerden gelişlere 14 gün karantina uygulanmamasından kaynaklandığına değinen Aşıksoy, karantinasız girişler devam ettiği sürece “bilinmelidir ki sadece güz dönemi değil, bahar dönemi de kaybedilecektir” ifadelerini kullandı.

“Başta esnaf olmak üzere, tüm örgütlere çağrımız, tepkilerini, aldığı yanlış kararlar ve uygulamalarla, bu yaşadığımız kontrolsüz salgının sorumlusu olan hükümete yoğunlaştırmaları ve esas sorun olan karantinasız girişlere karşı durmalarıdır” diyerek Haziran ayından itibaren bu uygulamayı yapsalardı ekonominin düşüşe geçmemiş olacağının altını çizdi.