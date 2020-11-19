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Saffet Aşıksoy:Çalışanlar, İşverenlerin Aynı Zamanda Müşterisidir

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Sosyal Adalet Hareketi Başkanı Saffet Aşıksoy bir bildiri yayınladı
Saffet Aşıksoy:Çalışanlar, İşverenlerin Aynı Zamanda Müşterisidir

Aşıksoy'un bildirisi şu şekilde:

ÇALIŞANLAR, İŞVERENLERİN AYNI ZAMANDA MÜŞTERİSİDİR

Asgari ücret derhal artırılmalıdır. 4 kişilik bir ailenin, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceği bir düzeye yükseltilmelidir.

Dövizin artması ile birlikte, geliri €300 seviyelerine inen asgari ücretli çalışanlar bırakın insan gibi yaşamayı, açlığa terk edilmiş durumdadır. 

İnsanları mağdur etme konusunda karar alabilmeye devam eden hükümet, söz konusu çalışan olunca, aylardır karar üretmemiştir. 

Akla ve ekonomik döngüye uygun olan, asgari ücretin artırılması konusunda işverenin de istekli olmalıdır. Sonuç olarak çalışanlar, işverenlerin aynı zamanda müşterisidir de. Belki bir işverenin yanında çalışan, kendi müşterisi değildir ama muhakkak başka bir işverenin müşterisidir. Çalışanı açlıkla karşı karşıya bırakırsanız, çalışan da para harcamaktan vazgeçer ve talep çok düşer, böylelikle piyasa döngüsü durmuş olur. Nihayetinde piyasada para dolaşmaz. Belki iş veren, düşük asgari ücretten dolayı, giderinin az olduğunu düşünüyordur ama, piyasada para dönmediği, harcama yapılmadığı için, kazancı o kadar düşer ki, geliri yine de giderinin altında kalır ve batar. 

Bu yüzden, çalışanların insanca yaşayabilecekleri minimum gelire ulaşmaları için sadece işçi değil, hükümet ve işverenlerin de istekli olması en mantıklı, akılcı ve vicdani olandır.

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