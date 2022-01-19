Safiye Çağansel, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun Genç Eczacılar Grubu Başkanlığına Seçildi

Kıbrıslı Türk eczacı Safiye Çağansel, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun Genç Eczacılar Grubu’nun başkanlığına seçildi.

Dünyadaki 115 farklı ülkedeki 147 ulusal eczacı birliği, eczacılık bilimini ve eğitimini veren akademik enstitüler ve 4 milyondan fazla eczacı ve farmasötik bilimciyi temsil eden küresel bir organ olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun Genç Eczacılar Grubu başkanlığı için pandemi sebebiyle online yapılan oylamada, resmi delegeler ve ülkelerden destek alan Safiye Çağansel başkanlığa getirildi.

Safiye Çağansel aynı zamanda FIP-YPG’nin tarihinde bugüne kadar göreve seçilen en genç başkanı oldu.

Safiye Çağansel’in 1 Ocak 2022’de resmen başlayan görev süresi, 2024 yılına dek devam edecek.

Safiye Çağansel, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun Genç Eczacılar Grubu’nda daha önce de çeşitli görevlerde bulunmuştu. Çağansel, 2018’de FIP Liderlik Programının katılımcısı olmuş, 2019 yılından bugüne FIP, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nda Kıbrıs’ı dünya çapında Konsey Üyesi olarak temsil etmişti. 2021 yılında FIP bünyesindeki motive genç eczacılar ve farmasötik bilimcilerden oluşan bir ağ olan FIP Genç Eczacılar Grubu (Young Pharmacists Group) FIP YPG’de geçen yıl Ocak ayında Halkla İlişkiler Komitesi, Medya ekibine seçilen Çağansel, Nisan 2021’de Medya Koordinatörü olarak görevlendirilmişti.