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Safiye Çağansel'den Büyük Başarı

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Eylül 2021’de Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Genç Eczacılar Grubu başkanlığına seçilen Kıbrıslı Türk eczacı Safiye Çağansel, geçen ay İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleşen Dünya Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri Kongresi’ne katıldı.
Safiye Çağansel'den Büyük Başarı

Safiye Çağansel, pandemi sürecinde ve 2021- 2022 başkanlık döneminde gerek uluslararası boyutta, gerek genç eczacılar ile gerekse diğer eczacılık alanlarında gösterdiği başarılı çalışmaları sonucunda 110 yıllık federasyon tarihinde bir ilk olan “FIP Şampiyonluk” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl ilki verilen ödül ileriki yıllarda dünyanın dört bir yanından meslekte fark yaratan liderlere verilmeye devam edecek.

Kongre’de yapılan seçimde ayrıca, Çağansel’in başkanlık görevine 2023 ve 2024 yıllarında devam etmesi de kararlaştırıldı.

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