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Safra kesesinden 1284 taş çıktı: Nadiren görülen bir vaka

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde safra kesesinden ameliyatla 1284 taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu.
Safra kesesinden 1284 taş çıktı: Nadiren görülen bir vaka
Fotoğraflar: AA

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Bilecik’te yaşayan Ayşe Durmaz (76), şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tetkiklerinin ardından ameliyata alınan Durmaz’ın safra kesesindeki taşlar çıkarıldı.

 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karakaya, hastanın, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle polikliniğe başvurduğunu, ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Hastayla görüşüp ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1284 taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz ancak operasyon çok başarılı geçti. Operasyondan bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik.”

 

Taşların bazı durumlarda safra kesesini tıkayarak sarılığa yol açtığına dikkati çeken Karakaya, erken tedaviyle hastaların sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

Ayşe Durmaz rahatsızlığının üç ay önce başladığını, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hastaneye başvurduğunu, bir süre sonra şikayetlerinin tekrarladığını belirterek, “Bursa’ya geldik, burada ameliyat oldum. Doktorumuzdan çok memnunum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok” ifadelerini kullandı.

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