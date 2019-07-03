Safra kesesinden 450 taş çıktı

Erzincan’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Zeynep Dağ’ın (74) safra kesesinden 450 taş çıkartıldı. Ameliyatı yapan doktorları bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen Dağ’ın safra kesesinden en küçüğü 2 milimetre en büyüğü 1.5 santimetrelik 450 taş çıktı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 24 saatte taburcu edilen Dağ sağlığına kavuştu.

Hastanenin başhekimi Dr. Orhan Çimen şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: “İki cerrah arkadaşla laparoskopik yöntemle safra kesesini dışarıya aldık. Kesenin taşla dolu olduğunu gördük. 2006 yılından beri cerrahi camiasının içerisindeyim. Altı ay önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, 450 taş hiç görmemiştik.”