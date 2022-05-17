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Safra kesesinden çıkardığı 1250 taşla ismini yazdı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne mide şişkinliği şikayetiyle başvuran 47 yaşındaki Nermin A. ameliyata alındı. Hastanın safra kesesinden 1250 tane taş çıktı.
Safra kesesinden çıkardığı 1250 taşla ismini yazdı
Fotoğraf: Op. Dr. İlhan TAŞDÖVEN

DHA’nın aktardığına göre hastayı ameliyat eden Dr. İlhan Taşdöven, ilk defa bu kadar çok taşa denk geldiğini söyledi ve taşlarla kendi ismini yazdı.

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Dr. Taşdöven, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayetinin olmaması ilginçti” dedi.

Cerrah şöyle devam etti: “Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık” diye konuştu.

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