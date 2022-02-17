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Sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, Cumartesi günü yanında haftaya Salı ve Çarşamba günlerinde sağanak beklendiğini duyurdu.
Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Cumartesi günü yanında haftaya Salı ve Çarşamba günlerinde sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava belirtilen günler haricinde genellikle parçalı ve zamanla bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece, Cumartesi günü ise 11-14 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette; Cumartesi günü ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

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