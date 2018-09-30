Sağanak nedeniyle Lefkoşa’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Ülkemizde başkent Lefkoşa ve bazı bölgelerde öğleden sonra ani bastıran şiddetli yağmur etkili oldı.

Şiddetli yağışlar sonucu özellikle Lefkoşa’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Polis Basın subaylığı, Lefkoşa organize sanayi bölgesindeki ilk tespitlere göre iki iş yerine ait depo ile Lefkoşa’da eski peyak arkası belediye evlerini su bastığını bildirdi.

Lefkoşa Surlar içinde ise bir elektrik direği devrildi. Itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Öte yandan Demirhan, Haspolat, Görneç’te yağmurla birlikte dolu yağışı da görüldü.

Gazimağusa, Girne,Güzelyurt ve İskele’de ise yağış olmadı.