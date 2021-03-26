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Sağanak Ve Soğuk Devam Ediyor

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KKTC’yi etkisi altına alan soğuk ve nemli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Sağanak Ve Soğuk Devam Ediyor

KKTC’yi etkisi altına alan soğuk ve nemli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Özellikle kuzey sahil ve Beşparmaklarda bugün parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu bir havanın etkili olması öngörülüyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son raporlarına göre, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-4 derece altında seyredecek; rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvete zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

ALSANCAK’A 4 KİLOGRAM YAĞMUR

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 8.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın 4 kilogram olarak Alsancak’ta kaydedildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Alsancak’ta 4,  Alayköy’de 3, Çamlıbel, Gemikonağı, Yeşilırmak, Taşkent’te 2 ve Kozanköy, Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu İle Girne’de 1 kilogram yağış düştü.

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