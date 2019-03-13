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Sağanak ve soğuk hava geliyor

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Sağanak ve soğuk hava geliyor
Sağanak ve soğuk hava geliyor

Ülkemiz yeniden yağışlı havanın etkisine giriyor.Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 4 gün sağanak yağış beklendiğini; hava sıcaklığının 4 derece düşeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin bir haftalık dönemle ilgili tahminlerine göre, bugün yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli; diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Hava, bugün parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu geçecek

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