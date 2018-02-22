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Sağanak yağış bekleniyor

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Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün, yarın ve Pazar günleri, sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün, yarın ve Pazar günleri, sağanak yağmur bekleniyor. Daireden yapılan açıklamada, 22–28 Şubat döneminde bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı belirtildi.

Hava, bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü parçalı bulutlu, Salı günü parçalı zamanla çok bulutlu, Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar, genellikle Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Pazar ve Pazartesi günleri ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

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