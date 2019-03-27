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Sağanak yağış bekleniyor

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Sağanak yağış bekleniyor
Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, bölgenin alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, bugün ve yarın sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mart- 1 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava bugün ve yarın dışında genellikle parçalı bulutlu olacak. Bugün ve yarın günü sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

İç kesimler ve sahillerde en yüksek hava sıcaklığı 18 ile 21 dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.

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