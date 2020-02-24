Sağanak yağış Etkisini Sürdürecek

Meteoroloji Dairesi gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağışa karşı yetkililerle halkın tedbirli olmasını tavsiye etti.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.